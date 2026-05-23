به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «فاطمه مهاجرانی» امروز شنبه دوم خرداد ۱۴۰۵ با اشاره به دیدار رئیسجمهور پزشکیان با فرمانده کل ارتش اظهار داشت: رئیسجمهور ضمن قدردانی از ایثارگری و عملکرد مقتدرانه نیروهای مسلح اعلام کرد که دولت با تمام ظرفیت کنار نیروهای مسلح قرار دارد و از برنامههای راهبردی در جهت ارتقای توان دفاعی، پشتیبانی لجستیکی، نوسازی تجهیزات، تقویت زیرساختهای عملیاتی و افزایش بازدارندگی کشور حمایت خواهد کرد.
مهاجرانی همچنین با اعلام آمار بانک مرکزی در زمینه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، گفت: سال گذشته این میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود که امسال با رشد ۷۵ درصدی به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین یک همت تسهیلات قرضالحسنه ویژه زندانیان زن و زندانیان نیازمند در نظر گرفته شده و ۱۳۰ همت سهم تسهیلات قرضالحسنه اشتغال خرد و خانگی به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
سخنگوی دولت در ادامه با تشریح مصوبات جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت گفت: آییننامه اجرایی مربوط به تشکیل، شرح وظایف و نحوه نظارت بر واحدهای نوآوری، هوشمندسازی و امنیت در دستگاههای اجرایی تصویب شد.
وی افزود: صدور مجوز انعقاد قرارداد احداث آزادراه اراک - راهجرد نیز از دیگر مصوبات جلسه هیئت دولت بود و اصلاحات مطرحشده در تصویبنامههای پیشین دولت برای رفع اشکالات این آزادراه نیز به تصویب رسید.
مهاجرانی در ادامه با تشریح مصوبه جدید سازمان اداری و استخدامی کشور، تاکید کرد: گفتوگوهای کارشناسی برای اصلاح ساختارها و کاهش موازیکاری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شده است. هدف از این جلسات، گفتوگوهای کارشناسی و بررسی دقیق ساختارها به منظور ارتقای کارآمدی نظام اداری، کاهش موازیکاری، تقویت ساختار حکمرانی و افزایش قدرت تنظیمگری در دستگاههای اجرایی است.
وی در پایان یادآور شد: آییننامه اجرایی بند «الف» ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع ارزیابی اثرات زیستمحیطی طرحهای بزرگ جدید و توسعههای بزرگ نیز از موضوعات مطرحشده در جلسه هیئت دولت بود که به تصویب رسید. مطابق این آییننامه، ارزیابی زیستمحیطی شامل پیشبینی، ارزیابی و کاهش آثار زیستمحیطی طرح باید پیش از تصمیمگیریهای اصلی و عملیات اجرایی انجام شود و متولیان طرحها مکلف هستند پیش از هرگونه عملیات اجرایی، مجوز ارزیابی را از سازمان حفاظت محیطزیست دریافت کنند.
سخنگوی دولت ادامه داد: موضوع دیگری که در دولت به تصویب رسید، تضمینهای مالی تودیعشده برای فعالان اقتصادی آسیبدیده از حادثه بندر شهید رجایی بود که تا پایان مرداد ۱۴۰۵ با آن موافقت شد. همچنین در این جلسه هزار میلیارد ریال اعتبار برای مبارزه با آفات برخی محصولات کشاورزی در قالب ردیابی، پایش، مبارزه بههنگام، خرید سم و تکمیل ناوگان سمپاشی در مناطق بحرانی کشور به تصویب رسید.
سخنگوی دولت همچنین به نشست تخصصی رئیسجمهور پزشکیان با وزیر نفت اشاره کرد و گفت: دکتر پزشکیان در این جلسه دو مامویت مهم را ابلاغ کردند، نخست اولویتبندی تخصیص گاز به بخشهای مولد، تولیدی و ثروتآفرین و دوم، تدوین نظام سهمیهبندی و تخصیص استانی براساس نیاز واقعی هر منطقه که براساس آن باید امکان مدیریت و پایداری انرژی برای بخشهای راهبردی و حیاتی کشور فراهم شود.
وی افزود: همچنین در خصوص مصرف بنزین و برخی حاملهای انرژی، بر این نکته تاکید شد که مصرف غیرضرور و استفاده از خودروهای تک سرنشین مصداق بدمصرفی است، البته دولت بر این نکته وقوف دارد که نیازمند توسعه زیرساختها در این حوزه هستیم، لذا دولت بر توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت ریلی شهرها به ویژه تهران تاکید دارد.