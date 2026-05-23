به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فتاح محمدی در نشست کمیته اربعین حسینی بر ضرورت آسیب‌شناسی مشکلات و کمبودهای سال گذشته در حوزه اربعین تأکید کرد و افزود: مراسم امسال با وحدت و انسجام ملی به بهترین شکل برگزار شود.

وی از جهاد کشاورزی و تعاون روستایی خواست نسبت به آماده‌سازی سوله‌ها برای تأمین آب معدنی و سایر اقلام ضروری ایام اربعین اقدام کنند.

معاون سیاسی وامنیتی استاندار با بیان اینکه ۳۴ موکب در کشور عراق فعال است از در دستور کار قرار گرفتن تجمیع این موکب‌ها به ۱۵ موکب برای خدمات رسانی بهتری به زوار خبر داد.

فتاح محمدی همچنین بر برگزاری نشستی با مسئولان کاروان های زیارتی به کربلای معلی به منظور لزوم رسیدگی به مشکلاتی که در سال گذشته مبنی بر رها کردن زائران توسط برخی آنها رخ داده بود تأکید کرد.

وی ادامه داد: تکمیل خدمات سایت شهدای استان در مرز شلمچه برای ارائه خدمات مطلوب به زائران ضروری است.

