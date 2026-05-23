شهروندانِ مهریزی با حضور در مسجدِ امام حسن مجتبی (ع)، دوره آموزشیِ کار با سلاح را فراگرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، شهروندانِ مهریزی با حضور در مسجدِ امام حسن مجتبی (ع)، دوره آموزشیِ کار با سلاح را با هدفِ ارتقای آمادگیِ دفاعی و توانمندیِ فردی و اجتماعی فرا گرفتند. این دوره آموزشی، که با استقبالِ چشمگیرِ خواهران و برادرانِ بسیجی و عمومِ مردمِ علاقمند همراه بوده، بر رویکردِ «دفاعِ همگانی» و تقویتِ روحیه مقاومت در برابرِ تهدیداتِ احتمالی تاکید دارد.
حضورِ خواهران در کنارِ برادران، نشاندهنده عمقِ باور به «دفاعِ همگانی» و برابریِ مسئولیتِ حفاظت از میهن است. شرکتکنندگان، با جدیت و دقتِ نظرِ بالا، آموزشهایِ مربوط به نحوه صحیحِ کار با سلاح، اصولِ ایمنی و تاکتیکهایِ اولیه دفاعی را فرا گرفتند