به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، شهروندانِ مهریزی با حضور در مسجدِ امام حسن مجتبی (ع)، دوره آموزشیِ کار با سلاح را با هدفِ ارتقای آمادگیِ دفاعی و توانمندیِ فردی و اجتماعی فرا گرفتند. این دوره آموزشی، که با استقبالِ چشمگیرِ خواهران و برادرانِ بسیجی و عمومِ مردمِ علاقمند همراه بوده، بر رویکردِ «دفاعِ همگانی» و تقویتِ روحیه مقاومت در برابرِ تهدیداتِ احتمالی تاکید دارد.

حضورِ خواهران در کنارِ برادران، نشان‌دهنده عمقِ باور به «دفاعِ همگانی» و برابریِ مسئولیتِ حفاظت از میهن است. شرکت‌کنندگان، با جدیت و دقتِ نظرِ بالا، آموزش‌هایِ مربوط به نحوه صحیحِ کار با سلاح، اصولِ ایمنی و تاکتیک‌هایِ اولیه دفاعی را فرا گرفتند