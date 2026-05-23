کارشناس هواشناسی ایلام از افزایش سرعت باد و احتمال نفوذ گرد و غبار به استان تا فردا خبر داد و هشدار سطح زرد را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ «احسان احمدی نژاد» کارشناس هواشناسی ایلام اظهار داشت: بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد تا فردا افزایش سرعت باد در سطح استان ادامه خواهد داشت و در برخی ساعات، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیشبینی میشود.
وی افزود: در همین راستا، هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده و احتمال وارد شدن خسارت به سازههای سبک و موقت، تابلوهای تبلیغاتی و همچنین آسیب به شاخههای درختان وجود دارد.
احمدی نژاد اضافه کرد: همچنین با توجه به افزایش سرعت باد بر روی کشور عراق، احتمال نفوذ گرد و غبار به استان نیز وجود دارد، هرچند پیشبینی میشود شدت گرد و غبار قابل توجه و فراگیر نباشد.
کارشناس هواشناسی ایلام اعلام کرد: تا پایان هفته، شرایط جوی استان پایدار خواهد بود.