رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی، خادم و خدمتگذار ملت بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، خادم ملت یعنی...، عنوان مرثیه‌ای که پارسال همزمان با نخستین سالگرد رئیس جمهور شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی؛ مداح مازندرانی آن را در محضر رهبر شهید انقلاب خواند.

حاج محمدرضا بذری این مرثیه را خواند و مورد توجه مقام معظم رهبری، حضار و مردم ولایتمدار کشور قرار گرفت.

همزمان با دومین سالگرد شهادت آیت الله رئیسی، دیشب و در اجتماع عظیم مردم ولایی شهر بابل، حاج محمدرضا بذری یکبار دیگر این اثر را با همراهی مردم بازخوانی کرد.

خادم الرضا؛ خادم جمهور ایران، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در راه خدمت به مردم در سانحه هوایی بالگرد در منطقه «ورزقان» آذربایجان شرقی به درجه رفیع شهادت رسید.

بالگرد حامل آقای رئیسی، رئیس‌جمهور جهادی، مردمی و محبوب که برای بازدید از «سد خداآفرین» و افتتاح چندین طرح ملی و استانی به استان آذربایجان شرقی رفته بود، روز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ هنگام عزیمت از این سد به مقصد «پالایشگاه تبریز» به علت شرایط نامساعد آب و هوایی دچار سانحه شد.

در این سانحه هوایی، آقای «سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور و همراهان او از جمله آقای «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه، «آیت‌الله سید محمدعلی آل‌هاشم» امام جمعه تبریز، «مالک رحمتی» استاندار آذربایجان شرقی و همچنین سرتیم حفاظت رئیس‌جمهور، خلبانان و کادر پرواز بالگرد به شهادت رسیدند.

دیوارگر و گزارشی از دومین مراسم سالگرد شهید رئیسی در بابل: