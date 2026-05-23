رئیس فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران جزو ۲۰ کشور برتر تنوع زیستی جهان است گفت: جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا، تنوع زیستی منطقه را با تهدیدی برگشت‌ناپذیر مواجه کرده است



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما سمیه رفیعی به مناسبت روز جهانی تنوع زیستی با اشاره به روز جهانی تنوع زیستی، سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب را نقشه راه حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور دانست و با تأکید بر قابلیت‌های کم‌نظیر ایران، گفت: اقدامات محلی و مشارکت مردمی و توجه به تجربه‌های زیسته مناطق، تحقق این مهم را ممکن می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه بالای ایران از نظر غنای گونه‌های گیاهی و جانوری گفت: ایران با دارا بودن ۴۳ هزار گونه شناسایی‌شده، ۹ زیست بوم از ۱۱ ریست بوم جهانی و ۴۱ نوع تالاب از ۴۲ نوع، جزو ۲۰ کشور برتر جهان از نظر تنوع زیستی و ژنتیکی است. این قابلیت‌ها سرمایه‌ای بی‌بدیل برای آینده کشور و نسل‌های بعدی محسوب می‌شود.

خانم رفیعی با یادآوری ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست در آبان ماه ۱۳۹۴ از سوی رهبر معظم انقلاب آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، افزود: بند‌های متعددی از این سند راهبردی، از جمله مدیریت جامع منابع حیاتی با رویکرد مشارکت مردمی (بند ۱)، جرم‌انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر آلوده‌کنندگان (بند ۴)، حفاظت از تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌های حساس (بند ۶) و تقویت دیپلماسی محیط زیست (بند ۱۵)، مستقیماً بر صیانت از تنوع زیستی تأکید دارند و چارچوب الزام‌آوری برای تمام دستگاه‌ها ترسیم کرده‌اند.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، شعار امسال روز جهانی تنوع زیستی یعنی «اقدام محلی برای اثرگذاری جهانی» را همسو با فرهنگ بومی ایران دانست و خاطرنشان کرد: با تجربه‌های زیسته سازگار با محیط زیست و احساس مسئولیت جوامع محلی می‌توان از این میراث به خوبی حفاظت کرد.

رفیعی با اشاره به اقدامات تقنینی مجلس در حوزه تنوع زیستی گفت: گنجاندن بند‌های تخصصی محیط زیست در برنامه هفتم توسعه، تصویب لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی خزر و پیش‌بینی منابع بودجه‌ای برای جبران خسارت حملات حیات وحش به کشاورزان و دامداران (پس از ۵ سال وقفه)، بخشی از تلاش‌های مجلس برای عملیاتی کردن سیاست‌های کلی و حمایت از حافظان طبیعت است.

وی همچنین از پیگیری جدی فراکسیون محیط زیست به همراه کمیسیون‌های تخصصی برای اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط محیط‌بانان، اصلاح قانون پسماند و اصلاح قانون معادن با رویکرد زیست‌محیطی خبر داد و تأکید کرد: متأسفانه گونه‌های جانوری بسیاری در مرز تهدید قرار دارند و با آگاهی و احساس مسئولیت جمعی می‌توان از آنها حفاظت کرد.

رفیعی نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در ادامه با اشاره به جنایات زیست‌محیطی رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار علیه تنوع زیستی در منطقه و جهان گفت: استفاده از انواع بمب‌ها، تخریب گسترده زمین، جنگل‌ها و تالاب‌ها، آلودگی منابع آب و خاک، نمونه‌هایی آشکار از آسیب اکولوژیک است. این اقدامات نه‌تنها حیات انسانی، بلکه تنوع زیستی منحصر‌به‌فرد مناطق را با خطر‌های برگشت‌ناپذیر مواجه می‌کند. ما همچنان شاهد آن هستیم که جامعه جهانی در برابر این جنایات متعدد در سکوت است و مسئولیت خود را در قبال حفاظت از میراث طبیعی مشترک بشریت زیر پا گذاشته است و دیگر نمی‌تواند با شعار‌ها و استاندارد‌های دوگانه آبرو حفظ کند.

رئیس فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس در پایان گفت: روز جهانی تنوع زیستی یادآور این حقیقت است که تنوع زیستی سرمایه‌ای است، بازسازی آن دشوار و از دست رفتنش برگشت‌ناپذیر. اقدام هر هموطن، هرچند کوچک، می‌تواند در مقیاس جهانی اثرگذار باشد. با هم برای تحقق چشم‌انداز زندگی همسو با طبیعت گام برداریم.