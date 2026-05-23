سیدرسول خلیفه سلطانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره مقایسه فرایند تولید فولاد در ایران و جهان افزود: برای تولید فولاد در جهان اکنون دو شیوه یا فناوری (تکنولوژی) وجود دارد، یکی کوره بلند‌ها هستند که حدود هفتاد درصد ظرفیت تولید فولاد جهان به این شیوه است.

وی با بیان اینکه ۳۰ درصد دیگر فولاد نیز از طریق قراضه و آهن اسفنجی تولید می‌شود گفت: به این شیوه قوس الکتریک یا احیای مستقیم نیز گفته می‌شود که اکنون تولید فولاد با روش کوره بلند را نسل دوم و تولید با روش آهن اسفنجی یا قوس الکترویکی را نیز نسل سوم می‌گویند.

وی ادامه داد: اینکه چرا تولید فولاد با شیوه آهن اسفنجی را نسل سوم می‌گوینده، برای این است که به لحاظ زیست محیطی ۴۰ درصد آلایندگی آن پایین‌تر از کوره بلند‌ها و یا تولید فولاد با زغال سنگی هستند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: تولید فولاد با شیوه آهن اسفنجی از طریق گاز و برق است که ایران هم اکنون سرآمد تولید آهن اسفنجی در جهان است، یعنی ایران از بزرگترین تولید کنندگان فولاد با شیوه آهن اسفنجی در جهان است.

وی با بیان اینکه فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین سایت تولید آهن سنجی در جهان است افزود: در واقع حمله آمریکایی - صهیونیستی به فولاد مبارکه، حمله به سمبل تولید فولاد با کربن و آلایندگی کمتر بود.

خلیفه سلطانی ادامه داد: حمله دشمنان به فولاد مبارکه و فولاد خوزستان در واقع تنها جنایت جنگی علیه ما نیست، بلکه جنایت جنگی جهانی علیه محیط زیست است چرا که فولاد مبارکه سمبل تولید فولاد به صورت زیست محیطی است.

یعنی دشمنان بزرگترین سمبل زیست محیطی فولاد سازی جهان را هدف قرار داده‌اند که این خیلی مهم است و تنها بحث ملی برای ما نیست بلکه جنایت جنگی جهانی به حساب می‌آید که باید به آن توجه شود.