فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف و ضبط ۱۰ کیلو و ۱۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ محمدرضا یاری فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: پس از کسب گزارش‌های موثق مبنی بر اینکه یک نفر از توزیع‌کنندگان اصلی، اقدام به حمل و دپوی محموله مواد مخدر در یکی از نقاط کلان‌شهر کرمانشاه کرده است، رسیدگی ضربتی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس مرکز استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی با انجام اقدامات فنی و تحقیقات گسترده میدانی، موفق شدند مخفیگاه دقیق و محل نگهداری و حمل این محموله افیونی را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه ادامه داد: پس از تکمیل مستندات و هماهنگی‌های لازم با مقام قضایی، اکیپ‌های عملیاتی پلیس در اقدامی غافلگیرانه به محل مورد نظر ورود کرده و بازرسی‌های قانونی و لازم را به عمل آوردند.

سرهنگ یاری به میزان کشفیات این عملیات اشاره و تصریح کرد: در جریان بازرسی‌های دقیق تخصصی از محل شناسایی‌شده، ۱۰ کیلو و ۱۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

وی با تاکید بر تداوم طرح‌های پاک‌سازی محلات ادامه داد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم لازم به دستگاه قضایی معرفی شد؛ پلیس با تمام توان و بدون اغماض با عاملان خط مقدم توزیع مواد مخدر برخورد خواهد کرد.