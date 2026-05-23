معاون علمی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه پنج دانشگاه برتر صنعتی باید تا فرصت مقرر، ثبت تجهیز آزمایشگاهی خود را نهایی کنند، تصریح کرد: معاونت علمی به‌جای توزیع برابر اعتبارات، از طرح‌هایی حمایت می‌کند که به حل مسائل کشور منجر شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نشست ارتقاء آزمایشگاه‌های پنج دانشگاه برتر صنعتی کشور (UT۵) امروز دوم خردادماه، با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و سید مهدی ابطحی معاون پژوهشی وزارت علوم و رؤسای پنج دانشگاه برتر صنعتی کشور (UT۵) برگزار شد.

در این نشست حسین افشین طی سخنانی اظهار داشت: سال گذشته یک همت برای تسهیلات آزمایشگاهی دانشگاه‌ها و نیم همت برای تسهیلات آزمایشگاهی وزارت بهداشت در نظر گرفته شد. تخصیص این تسهیلات منوط به ثبت نهایی تجهیز بود که طی آن، پیشرفت در بخش وزارت علوم و دانشگاه‌ها کمتر از ۵ درصد بود. از این رو، ۲۰ اسفندماه تمام یک و نیم همت به وزارت بهداشت برای تجهیز مراکز مهمی، چون مرکز ملی مطالعات بالینی درمان‌های پیشرفته (CRO) در بیمارستان شریعتی تهران، مرکز توسعه و تولید قراردادی (CDMO) انستیتو کانسر امام خمینی تهران و آزمایشگاه ملی مولتی امیکس پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، اختصاص یافت.

معاون علمی رئیس‌جمهور تاکید کرد: UT۵ که شامل پنج دانشگاه صنعتی شریف، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر و امیرکبیر است، باید ثبت تجهیزات خود را تا شهریور‌ماه نهایی کند.

افشین همچنین خاطرنشان کرد: UT۵ باید به شبکه آزمایشگاهی کشور متصل شود و به همه دانشگاه‌ها سرویس ارائه کند. این تجهیزات باید در حوزه فناوری‌های نوظهور باشد که د

هم اکنون در شبکه آزمایشگاهی کشور وجود ندارد.

این مقام مسئول با ارجاع به حمایتی که معاونت علمی در حوزه پزشکی بازساختی داشته است، کوشید تا ضرورت این نگاه تمرکزگرایانه خود را تبیین کند و گفت: در بخش پزشکی بازساختی رتبه ۱۲ داشتیم، سال گذشته با حمایتی که معاونت علمی داشت یک محصول این حوزه را به ۴ محصول رساندیم و طی آن رتبه ما در کشور به عدد ۷ رسید. هم اکنون محصولات از ۴ محصول به ۷ محصول رسیده است و رتبه چهارم را در جهان از آن خود کرده‌ایم و تا یک ماه آینده این عدد را به ۱۲ محصول خواهیم رساند تا رتبه چهارم‌مان را در جهان تثبیت کنیم، اهمیت نگاه تمرکزگرایانه اینجا است که خود را نشان می‌دهد.

او همچنین ادامه داد: در آخرین رتبه‌بندی در شبکه آزمایشگاهی کل کشور (شامل دانشگاه ها، آزمایشگاه‌های خصوصی، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان)، دانشگاه صنعتی شریف رتبه اول، دانشگاه امیرکبیر رتبه ۲۱، دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه ۵۸، دانشگاه تهران رتبه ۷۲، دانشگاه علم و صنعت رتبه ۱۴۷ و دانشگاه خواجه نصیر رتبه ۴۵۸ را کسب کرده است. اهمیت این رتبه‌بندی از این رو است که در می‌یابیم کدام دانشگاه خدمت محور بوده است.

او ادامه داد: آنچه شبه علم ایجاد می‌کند نبود آزمایشگاه است و ما از رهگذر آزمایشگاه است که می‌توانیم در بحث تولید فناوری و علم صحت‌سنجی کنیم. این مقام مسئول همچنین اظهار داشت: معاونت علمی هزینه نگهداری و سرویس آزمایشگاه‌ها را متقبل خواهد شد، منوط بر اینکه دانشگاه تنها به محدوده خود سرویس ندهند.

نکته مهم دیگری که در صحبت‌های افشین بسامد بالایی داشت، این بود که معاونت علمی برای هیچ کجا پروژه تعریف نمی‌کند و معاونت علمی از «دویدن» حمایت خواهد کرد و هر بخشی که حرکت کرد مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

حمایت یک همتی سازمان برنامه و بودجه از تجهیز آزمایشگاه‌های مرجع کشور

رضا عوض‌پور، سرپرست امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه نیز در این نشست طی سخنانی گفت: یک همت بر اساس ماده ۹۹ قانون برنامه و بودجه در ۵-۶ حوزه پیشران در نظر گرفته‌ایم و می‌کوشیم تا این یک همت را با برنامه معاونت علمی همگرا کنیم. چنانچه نتیجه ملموس و خروجی کاربردی در مسیر حل مسائل کشور برای ما احراز شود، سال آینده اعتبارات را تا دو برابر افزایش خواهیم داد.

این مقام مسئول ادامه داد: فارغ از آزمایشگاه‌های مرجع، در حوزه آزمایشگاه‌های آموزشی نیز ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان در ردیف خاص قرار گرفته شده است و اگر در این زمینه نیز توفیقات قابل توجه حاصل شود سال آینده این اعتبارات نیز تا دو برابر افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه برای ما اهمیت دارد که بودجه به صورت درست و هدفمند هزینه شود، تصریح کرد: ما با دکتر افشین مسیر دیگری را نیز پیش برده‌ایم و آن کاهش وابستگی به واردات دارو است تا بتوانیم در چند قلم اساسی و حیاتی به استقلال برسیم.

ضرورت زنجیره‌ای دیدن آزمایشگاه‌های مرجع کشور

در ادامه این نشست، محمود مهرداد شکریه رئیس دانشگاه علم و صنعت بر ضرورت زنجیره‌ای دیدن آزمایشگاه‌های مرجع تاکید کرد و گفت: ما باید مصرف کننده این زنجیره را که شامل شرکت‌های دانش‌بنیان هستند، ببینیم. ستاد‌های معاونت علمی در معرفی این شرکت‌ها می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند.

سید ظفرالله کلانتری، رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان نیز بر ایجاد یک شبکه نرم‌افزاری تاکید کرد و گفت: ایجاد این شبکه، زمینه‌ساز هم‌افزایی بین ۵ دانشگاه کشور است و طی آن می‌توانیم دریابیم که در چه حوزه‌هایی از توانمندی لازم برخوردار هستیم. او همچنین تاکید کرد که این سرویس‌دهی باید به دانشگاه‌های خارج از تهران نیز تسری پیدا کند.

موضوعاتی همچون تسهیل تعاملات بین‌المللی برای آزمایشگاه‌های مرجع، هماهنگی میان دانشگاه‌ها، ضرورت توجه آزمایشگاه‌ها به حل مسائل کشور و در عین حال توجه سازمان برنامه و بودجه به مسائل خود دانشگاه‌ها از دیگر موضوعاتی بود که روسای دانشگاه‌های حاضر در جلسه طرح کردند.