معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل گفت: تاکنون پنج هزار و ۴۸۰ هکتار از اراضی پایاب سد خداآفرین در منطقه مغان به یک هزار و ۷۰۰ خانوار عشایر زحمتکش استان واگذار شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، ابراهیم امامی روز شنبه در پانزدهمین جشنواره کوچ عشایر در شهر جعفرآباد شهرستان بیلهسوار اظهار کرد: دولت برای اجرای پروژه پایاب سد خداآفرین هزاران میلیارد ریال هزینه کرده تا علاوه بر افزایش تولید و بهرهوری و درآمد عشایر استان نیز افزایش یابد.
وی با اشاره به اشتغال سه نفر در هر هکتار از این اراضی، بیان کرد: با واگذاری این میزان اراضی به عشایر زمینه اشتغال مستقیم بیش از ۱۵ هزار نفر در منطقه فراهم شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل اضافه کرد: داشتههای فرهنگی و سنتهای اصیل نقطه قوت ما در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان است و امروز هر قدر بتوانیم به داشتهها توجه و تکیه کنیم موفقیتها ازآن ما خواهد بود.
امامی افزود: ملت بزرگ ایران با تاسی از شهدا و با حفظ وحدت و انسجام امروز استوارتر، آزاده تر، سر بلندتر و مقاومتر از گذشته در مقابل دشمنان ایستاده و خواهد ایستاد.
فرماندار شهرستان بیلهسوار نیز در این جشنواره با اشاره به اهمیت راهبردی پروژه پایاب سد خداآفرین در تحول بخش کشاورزی، گفت: این پروژه ملی که در ۲۷ هزار هکتار از اراضی شهرستان بیلهسوار در حال اجرا است هماکنون ۹۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
محبوب حسینی با بیان اینکه نواحی عمرانی ۲، سه و چهار این طرح بزرگ در حوزه جغرافیایی شهرستان بیلهسوار قرار دارد، افزود: برای اجرای این پروژه که از مهمترین پروژههای زیربنایی و توسعهای منطقه به شمار میرود با دستور رهبر شهید انقلاب از محل صندوق توسعه ملی به قیمت روز ۱۱۰ هزار میلیارد ریال (۱۱ همت) اعتبار هرینه شده است.
وی اظهار کرد: در مجموع ۱۲۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در شهرستان بیلهسوار داریم که ۱۰۰ هزار هکتار آن دیم و ۲۰ هزار هکتار از آن آبی است که هر سال ۶۵۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی از این اراضی برداشت میشود.
فرماندار شهرستان بیلهسوار گفت: عمده محصولات کشاورزی تولیدی در شهرستان بیلهسوار به صورت خام به فروش میرسد که این امر باعث نارضایتی مردم و کاهش بهرهوری در منطقه شده است.
حسینی ادامه داد: با بهرهبرداری از بزرگترین پروژه آبی و خاکی شمالغرب کشور در پایاب سد خداآفرین در حوزه استحفاظی شهرستان بیلهسوار زمینه اشتغال مستقیم سه هزار و ۸۰۰ نفر ایجاد و بیش از هفت هزار نفر هم به صورت غیرمستقیم اشتغال خواهند یافت.
وی گفت: با بهرهبرداری از این پروژه مهم تولید انواع محصولات کشاورزی در شهرستان بیلهسوار حدود ۷۵۰ هزار تن افزایش خواهد یافت.
وی گفت: منطقه آزاد تجاری در منطقه فرصت مناسبی برای سرمایهگذاری است به طوری که هماکنون حدود هزار شرکت برای فعال در این منطقه اعلام آمادگی کردهاند و از تعداد ثبت ۷۰۰ شرکت نهایی شده که با آغاز فعالیت این شرکتها انقلاب دیگری در زمینه صادرات محصولات کشاورزی منطقه بوجود خواهد آمد.