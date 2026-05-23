در حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس در کنارگذر شمالی اراک، دو سرنشین حدود ۲۰ ساله جان باختند و سه نفر دیگر مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به نقل از روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، در پی تماس با مرکز فوریتهای پزشکی مبنی بر وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس در کنارگذر شمالی اراک، حدفاصل روستاهای مرزیجران و ساقی، بلافاصله سه تیم عملیاتی از پایگاههای اورژانس ظفرمند، روناس و معدنی املاح ایران به محل حادثه اعزام شدند.
بر اساس این گزارش، کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه حادثه و انجام اقدامات تخصصی پیشبیمارستانی، سه مصدوم این حادثه را برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک منتقل کردند.
متأسفانه در این حادثه، دو سرنشین مرد خودرو که حدود ۲۰ سال سن داشتند، به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان خود را از دست دادند.