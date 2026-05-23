پخش زنده
امروز: -
هماهنگی برنامههای عید سعید قربان در آبادان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رییس اداره تبلیغات اسلامی آبادان در این جلسه گفت: نماز عید سعید قربان ساعت هفت صبح در مصلای آبادان اقامه خواهد شد و مراسم دعای عرفه در ساعت ۱۶:۳۰ در همان مکان برگزار میشود.
حجتالاسلام منزوی در این جلسه در مورد دهه ولایت و امامت افزود: مراسمهای دهه ولایت و امامت از عید قربان تا عید غدیر، در محل تجمعات شبانه فعلی با شکوه ویژه برگزار خواهد شد.
او به برنامههای ماه محرم اشاره کرد و گفت: مراسم عزاداری ماه محرم و دهه عزای سیدالشهدا (ع) طبق برنامهریزیهای اولیه، با حضور هیئات، مواکب و دستهجات در خیابان شهید منتظری آبادان و در ساعت ۲۱:۳۰ برگزار میشود.