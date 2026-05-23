تولیت آستان حضرت عبدالعظیم علیه السلام با اشاره به آغاز مراسم مسلمیه، گفت: این مراسم بنا بر آنچه در تاریخ آمده، بیش از صد سال سابقه دارد و از شب شهادت امام باقر (ع) تا شب شهادت حضرت مسلم بن عقیل (ع) در آستان سیدالکریم برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین قاضیعسکر با اشاره به آغاز مراسم مسلمیه در جوار حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، اظهار داشت: این مراسم بنا بر آنچه در تاریخ آمده، بیش از صد سال سابقه دارد. در سالهای نخست، بازاریان متدین تهران و پارچهفروشان از مداح معروف عراقی، مرحوم حاج مرزوق حائری دعوت کردند تا از شب شهادت امام باقر (ع) تا شب شهادت حضرت مسلم بن عقیل (ع) در مسجد میرزا موسی بازار مراسم عزاداری برگزار کند.
تولیت آستان حضرت عبدالعظیم (ع) افزود: براساس نقلهای تاریخی، مرحوم حاج مرزوق حائری در خواب، امام حسین (ع) را مشاهده میکند و بر همین اساس تصمیم میگیرد مراسم باشکوه بیشتری در تهران برگزار شود. او با توجه به حدیث مشهور درباره زیارت حضرت عبدالعظیم (ع) که ثواب آن را همسنگ زیارت حضرت سیدالشهدا (ع) دانستهاند، این مراسم را به شهر ری و حرم حضرت عبدالعظیم منتقل کرد و از آن زمان پایهگذاری آیین مسلمیه در این مکان مقدس شکل گرفت.
وی ادامه داد: این مراسم به صورت کاملاً سنتی برگزار میشد؛ شب نخست مداحان مشهور تهران، شب دوم خطبای برجسته و شب سوم سادات معروف موسوم به شیرازیها محور برگزاری مراسم بودند. اشعار و مرثیهها نیز در راستای تبیین نهضت عاشورا و اهداف قیام حضرت سیدالشهدا (ع) انتخاب میشد.
حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکر با اشاره به حضور شخصیتهای مطرح مذهبی در این مراسم، گفت: بزرگانی همچون مرحوم فلسفی که از خطیبان بزرگ ایران اسلامی بود، در این مجالس حضور داشتند و منبر میرفتند. بسیاری از مداحان معروف کشور نیز علاقه ویژهای به لیالی مسلمیه داشتند، چرا که حضرت مسلم (ع) را نماد غربت و مظلومیت میدانستند و تلاش میکردند این مراسم هرچه باشکوهتر برگزار شود.
وی خاطرنشان کرد: حتی در دوران رضاخان که عزاداریها ممنوع شده بود، متدینین اجازه ندادند این مراسم تعطیل شود و برخی مداحان و ذاکران اهلبیت (ع) به صورت مخفیانه در این مراسم شرکت میکردند و گاه توسط ساواک شناسایی و بازداشت میشدند.
حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکر در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ اصالت عزاداریهای حسینی گفت: یکی از مهمترین ویژگیهای مجالس قدیمی این بود که تلاش میشد عزاداریها از هرگونه تحریف، خرافه و مطالب خلاف واقع دور بماند. مصیبتها بر اساس مقاتل معتبر خوانده میشد و اشعار نیز با معارف اهلبیت (ع) هماهنگ بود.
تولیت آستان حضرت عبدالعظیم (ع) افزود: عزاداری برای امام حسین (ع) تنها یک مراسم احساسی نیست، بلکه فلسفهای عمیق در حفظ اسلام و مکتب اهلبیت (ع) دارد. همانگونه که امام خمینی (ره) فرمودند این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. دشمنان اسلام نیز همواره از همین مسئله واهمه داشتند و به همین دلیل در طول تاریخ تلاش کردند عزاداریها را محدود یا ممنوع کنند.
وی با اشاره به اقدامات متوکل عباسی و رژیم بعث عراق گفت: متوکل بر مزار حضرت سیدالشهدا (ع) آب بست تا مردم نتوانند زیارت کنند و صدام نیز سالها مانع برگزاری پیادهروی اربعین شد. در دوران رضاخان هم عزاداریها و حتی حجاب مورد هجمه قرار گرفت، اما به برکت مجالس امام حسین (ع)، اسلام و تشیع زنده ماند.
حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکر با اشاره به شیوه امام سجاد (ع) در زنده نگه داشتن عاشورا اظهار داشت: پس از واقعه کربلا فضای سنگین اختناق اجازه برگزاری آشکار مراسم را نمیداد، اما امام سجاد علیهالسلام با رفتارهای حکیمانه و یادآوری مظلومیت سیدالشهدا، افکار عمومی را بیدار میکردند. بعدها نیز ائمه اطهار علیهمالسلام در منازل خود مجالس عزاداری برپا میکردند و شاعرانی، چون دعبل خزاعی و کمیت اسدی با مرثیهسرایی، پیام عاشورا را زنده نگه میداشتند.
وی، رویکرد حماسی و انقلابی در عزاداریهای امروز را مورد تأکید قرار داد و گفت: شعارهای عاشورا همچنان الهامبخش ملتهاست. شعار «هیهات منا الذله» امروز نیز در برابر زورگوییها و سلطهطلبیهای جهانی معنا دارد و ملت ایران با همین فرهنگ در برابر دشمنان ایستاده است.