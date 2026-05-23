به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به نقل از روابط‌عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، هشتمین دوره هفته بین‌المللی آرشیو از ۸ تا ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶ برابر با ۱۸ تا ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵ با شعار جهانی «آرشیو در خدمت عدالت: حقوق، حافظه و آینده‌ها» به همت شورای جهانی آرشیو برگزار می‌شود.

این شعار از طریق یک نظرسنجی جهانی با مشارکت اعضای شورای جهانی آرشیو و فعالان جامعه آرشیوی انتخاب شده و بر نقش آرشیو‌ها در حمایت از عدالت، حقوق و جوامع دموکراتیک تأکید دارد.

در این رویداد جهانی، آرشیویست‌ها، پژوهشگران، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، مربیان و گروه‌های جامعه مدنی برای گفت‌و‌گو و تبادل تجربه درباره نقش آرشیو در تحقق عدالت گرد هم خواهند آمد.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، پنج محور اصلی این دوره شامل «آرشیو برای پاسخ‌گویی»، «آرشیو برای حافظه»، «آرشیو برای شمولیت»، «آرشیو، میراث استعماری و بافت‌های غیرحاکمیتی» و «آرشیو برای عدالت آینده» خواهد بود.

در توضیح این محورها، موضوعاتی همچون نقش آرشیو‌ها در حمایت از حقوق بشر و عدالت انتقالی، حفظ روایت‌های جمعی و تاریخ شفاهی، دسترسی و مشارکت جامعه‌محور، بازگردانی اسناد و میراث جابه‌جا شده، و همچنین بهره‌گیری از زیرساخت‌های دیجیتال و ابزار‌های هوش مصنوعی برای تحقق عدالت آینده مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین برگزارکنندگان از تمامی علاقه‌مندان و فعالان حوزه آرشیو دعوت کرده‌اند با برگزاری نشست‌ها و وبینار‌های تخصصی، ارائه مطالعات موردی، مشارکت در برنامه‌های آموزشی و استفاده از بسته‌های رسانه‌ای این رویداد در هفته بین‌المللی آرشیو مشارکت کنند.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به صفحه رسمی هفته بین‌المللی آرشیو به آدرس https://www.ica.org/international-archives-week-۲۰۲۶-archives-for-justice-rights-memory-futures/مراجعه کنند.