بازیکن سابق تیم‌های تراکتور و آلومینیوم اراک که فصل اخیر را در باشگاه «شفاباکو» در لیگ یک جمهوری آذربایجان سپری کرد، موفق شد همراه با این تیم به مقام قهرمانی برسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، امیر ابراهیم‌زاده که در طول فصل عملکرد درخشانی داشت و تا پیش از دوران مصدومیت، صدرنشین جدول گلزنان این رقابت‌ها بود، در نهایت عنوان بهترین گلزن تیم شفاباکو و سومین گلزن برتر لیگ یک این کشور را به خود اختصاص داد و تیمش جواز صعود به لیگ برتر فوتبال آذربایجان را کسب کرد.

نکته قابل توجه در مراسم اهدای جام، اقدام این بازیکن ایرانی بود که در لحظه دریافت مدال و کاپ قهرمانی، با پرچم جمهوری اسلامی ایران بر روی سکو حاضر شد؛ اقدامی که با استقبال و تشویق حاضران در استادیوم همراه بود.