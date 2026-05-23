افزایش ۱۸ درصدی کشف سرقت در تفرش؛ ۲۷ سارق دستگیر شدند
فرمانده انتظامی شهرستان تفرش از افزایش ۱۸ درصدی کشف جرائم سرقت در اردیبهشتماه سال جاری خبر داد و اعلام کرد در این مدت ۲۷ سارق دستگیر و ۲۰ فقره سرقت کشف شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
سرهنگ حسین اسلامی فرمانده انتظامی شهرستان تفرش در تشریح این خبر اظهار داشت: با تلاشهای شبانهروزی مجموعه انتظامی شهرستان، افزایش گشتزنیهای هدفمند و ارتقای سطح آگاهی شهروندان، در اردیبهشتماه سال جاری شاهد افزایش ۱۸ درصدی کشف جرائم سرقت نسبت به مدت مشابه سال قبل در سطح شهرستان بودهایم.
وی افزود: از ابتدای اردیبهشتماه تاکنون ۲۷ نفر سارق دستگیر و ۲۰ فقره سرقت نیز کشف شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان تفرش در پایان ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری مردم با پلیس در اجرای طرحهای مختلف انتظامی، بر ضرورت توجه به جنبههای پیشگیرانه و آموزشی در کنار برخورد با جرائم تأکید کرد و گفت: مقابله با جرم بدون همراهی مردم و دستگاهها امکانپذیر نخواهد بود