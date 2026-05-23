به گزارش خ بر گزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد:مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد با اشراف اطلاعاتی از انتقال یک محموله مواد مخدر صنعتی ،دستگیری سوداگران مرگ را در دستور کار خود قرار دادند.

پلیس لرستان اعلام کرد:طی یک اقدام ضربتی،خودروی پراید حامل مواد مخدر در محورهای مواصلاتی شهرستان خرم آباد توقیف و در بازرسی از جاسازی‌های آن، یک کیلو و ۲۷۰ گرم ماده مخدر از نوع هروئین کشف شد.

در این زمینه یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی شهرستان خرم آباد معرفی شد.