کشف بیش از یک کیلوگرم هروئین در خرمآباد لرستان
مرکز اطلاع رسانی پلیس لرستان از کشف بیش از یک کیلوگرم ماده مخدر هروئین در خرمآباد خبر داد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیمای استان لرستان
؛مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد:مأموران انتظامی شهرستان خرمآباد با اشراف اطلاعاتی از انتقال یک محموله مواد مخدر صنعتی ،دستگیری سوداگران مرگ را در دستور کار خود قرار دادند.
پلیس لرستان اعلام کرد:طی یک اقدام ضربتی،خودروی پراید حامل مواد مخدر در محورهای مواصلاتی شهرستان خرم آباد توقیف و در بازرسی از جاسازیهای آن، یک کیلو و ۲۷۰ گرم ماده مخدر از نوع هروئین کشف شد.
در این زمینه یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی شهرستان خرم آباد معرفی شد.