قائم مقام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از تداوم استقبال پرشور مخاطبان خبر داد و اعلام کرد که تا ساعت ۱۴ روز شنبه (دوم خرداد ۱۴۰۵)، مجموع سفارش‌های ثبت‌شده در سامانه نمایشگاه به ۱۸۱ هزار و ۶۶۰ سفارش رسیده است و ۵۲۲هزار و ۷۳ نسخه کتاب فروخته شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به نقل از ستاد خبری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، ابراهیم حیدری مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و قائم مقام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به تمدید دو روزه نمایشگاه مجازی کتاب هفتم اشاره کرد و با ارائه تازه‌ترین آمار عملکرد سامانه فروش از آغاز این رویداد (۲۶ اردیبهشت‌ماه) تا ساعت ۱۴ روز شنبه دوم خردادماه ۱۴۰۵، گفت: با گذشت زمان، شاهد رشد فزاینده تقاضا در این دوره هستیم.

وی افزود: ۱۸۱هزار ۶۶۰ سفارش تا ساعت ۱۴ روز شنبه (دوم خرداد ماه ۱۴۰۵) در سامانه نمایشگاه ثبت شده است. ناشران داخلی در مجموع ۴۷۷ هزار و ۱۶۱ عنوان کتاب (در دو بخش چاپی و دیجیتال) را برای عرضه در نمایشگاه بارگذاری کرده‌اند. همچنین در بخش خارجی نیز ۱۸ هزار و ۴۶۰ عنوان کتاب لاتین و عربی در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

قائم‌مقام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در خصوص میزان عناوین فروخته‌شده اشاره کرد: تا این لحظه در مجموع ۱۱۰ هزار و ۸۰۰ عنوان کتاب به فروش رسیده است که از این میان، سهم ناشران داخلی ۱۰۹ هزار و ۵۲۸ عنوان و سهم ناشران خارجی (لاتین و عربی) یک‌هزار و ۲۷۲ عنوان بوده است.

ابراهیم حیدری در پایان به آمار تفکیکی نسخه‌های فروخته‌شده اشاره کرد و گفت: در مجموع ۵۲۲ هزار و ۷۳ نسخه کتاب در این نمایشگاه خریداری شده است که ۵۲۰ هزار و ۲۱۸ نسخه مربوط به ناشران داخلی و یک‌هزار و ۸۵۵ نسخه مربوط به آثار ناشران خارجی است. این ارقام نشان‌دهنده اقبال قابل‌توجه جامعه فرهنگی کشور به خرید کتاب از طریق بستر نمایشگاه مجازی کتاب است.

هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیست‌وششم اردیبهشت با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir آغاز به‌کار کرد. این نمایشگاه تا پایان روز دوشنبه چهارم خرداد (۱۴۰۵) به کار خود ادامه خواهد داد.