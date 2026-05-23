پخش زنده
امروز: -
شبکه تهران سیما در آستانه مناسبتهای ملی و مذهبی، با دو برنامه «سلام تهران» و «تهران ۲۰»، به بررسی موضوعات راهبردی کشور از جمله اقتدار دفاعی، مطالبات بازنشستگان و مدیریت بهرهوری انرژی میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این شبکه در روزهای پیشرو با رویکردی تحلیلی و اجتماعی، میزبان مسئولان و کارشناسان حوزههای مختلف خواهد بود تا به تبیین رویدادهای جاری کشور بپردازد.
برنامه «سلام تهران» با نگاهی ویژه به حماسه آزادسازی خرمشهر، میزبان امیر سرتیپ «مجتبی جعفری»، مشاور فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران خواهد بود تا سیر تحول اقتدار دفاعی ایران از سوم خرداد ۱۳۶۱ تا وقایع راهبردی اخیر و مدیریت مقتدرانه تنگه هرمز را بررسی کند.
همچنین در راستای پیگیری مطالبات مردمی، دکتر «علی جعفریآذر»، نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با حضور در استودیو، آخرین جزئیات طرح کالابرگ و وضعیت معیشتی بازنشستگان را تشریح خواهد کرد.
گرامیداشت سالروز شهادت امام محمدباقر (ع) با حضور دکتر سیده معصومه طباطبایی و تکریم خانواده معظم شهید محمدحسین آقابابائیان، از دیگر بخشهای این برنامه با اجرای بهروز تشکر و المیرا سماواتی خواهد بود.
در سوی دیگر، برنامه «تهران ۲۰» نیز در آستانه روز بهرهوری و مدیریت مصرف، به موضوع حیاتی «انرژی» میپردازد.
در همین راستا، امشب (۲ خرداد) «محمد صالح اولیاء»، رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران، با حضور در این برنامه، وضعیت انرژی کشور و ضرورتهای مدیریت بهینه مصرف را واکاوی خواهد کرد.
این برنامه که تولید گروه تهران شهروندی است، هر شب از شنبه تا پنجشنبه ساعت ۲۰ با تهیهکنندگی مجتبی احمدی و اجرای علی مروی و محمدرضا سلمانی از شبکه تهران تقدیم مخاطبان میشود.