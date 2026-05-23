مسئول بازرسی و پاسخگویی به شکایات معاونت غذا و داروی اهواز گفت: محمولههای بزرگ کالاهای اساسی که توسط نیروهای انتظامی و مرزبانی توقیف شده بود، با پیگیری معاونت غذا و داروی اهواز تعیین تکلیف شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، موسی ظهیرینژاد اظهار کرد: با توجه به ضرورت تامین کالاهای مورد نیاز مردم در ایام «جنگ رمضان» و حساسیتهای موجود در بازار، محمولههای توقیفی شامل کره گیاهی، روغنهای خوراکی و برنج که پیشتر توسط نیروهای انتظامی و مرزبانی ضبط شده بود، مورد بررسی و تعیین تکلیف نهایی قرار گرفت.
وی ارزش مجموع این کالاهای اساسی را ۱۸۴ میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: هدف اصلی از این اقدام، تسریع در ورود اقلام مورد نیاز به شبکه توزیع و مدیریت بهینه بحران در تامین کالاهای ضروری شهروندان بوده است.
ظهیرینژاد در پایان بیان داشت: معاونت غذا و داروی اهواز با هدف مقابله با کمبودهای احتمالی و تنظیم بازار، روند نظارت و تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه را با جدیت ادامه خواهد داد تا بخشی از نیازهای اساسی مردم به نحو مطلوب تأمین شود.