رئیس اداره دامپزشکی شادگان گفت: سه گروه ثابت و سیار به مناسبت عید قربان در این شهرستان بر ذبح شرعی و بهداشتی نظارت می‌کنند و خدمات خود را رایگان ارائه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معین حمزه پور علوی اظهار کرد: در روز عید سعید قربان اداره دامپزشکی در قالب یک گروه ثابت و دو گروه سیار به منظور حفظ سلامتی شهروندان اقدام به نظارت بهداشتی بر دام‌های قربانی در سطح شهرستان شادگان می‌نمایند.

رئیس اداره دامپزشکی شادگان اضافه کرد: شهروندان و روستائیان با توجه به امکان انتقال بیماری‌های خطرناک و مهلکی از دام به انسان همانند تب کریمه کنگو، هاری، سل، تب مالت و… از اقداماتی مانند خرید دام بی هویت، جدا و له کردن کنه با دست و کشتار دام در معابر و خیابان‌ها جدا خودداری کنند.

حمزه پور علوی با بیان اینکه گوشت دام قربانی قبل از مصرف به مدت ۲۴ ساعت در یخچال نگهداری شود، گفت: شهروندان و روستائیان می‌تواند برای معاینه دام‌های قربانی قبل از کشتار و بازرسی لاشه‌های کشتار شده به اکیپ‌های اداره دامپزشکی شادگان مراجعه کنند.