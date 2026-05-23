پیشبینی ادامه وزش باد و افزایش دما برای بوشهر
هواشناسی بوشهر از ادامه وزش باد شمالی در استان خبر داد و پیشبینی کرد دمای هوا در روزهای آینده روند افزایشی خواهد داشت.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد تا روز دوشنبه هفته جاری با تداوم وزش باد شمالی، بهویژه در ساعتهایی از ظهر تا اوایل شب، سواحل و فراساحل استان بوشهر متلاطم خواهد بود.
محمدرضا انصاری با بیان اینکه در این مدت در مناطق مستعد استان خیزش گرد و خاک محلی پیشبینی میشود، افزود: احتمال نفوذ گرد و غبار فرامنطقهای نیز دور از انتظار نیست. ضمن اینکه تا پایان هفته دمای هوا در استان روند افزایشی خواهد داشت.
وی جهت وزش باد را بیشتر شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ و گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت پیشبینی کرد که بر روی خلیج فارس در برخی ساعتها به ۱۶ تا ۴۴ و گاهی تا ۵۴ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.
کارشناس هواشناسی بوشهر ارتفاع موج در سواحل استان را در مناطق شمالی استان بین ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر و در مناطق مرکزی و جنوبی استان بین ۹۰ تا ۱۸۰ و گاهی تا ۲۱۰ سانتیمتر پیشبینی کرد.
انصاری گفت: فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا ساعت ۴:۱۵ دقیقه بامداد، جزر اول ساعت ۷:۴۵، مد دوم ساعت ۱۳:۴۵ و جزر دوم دریا ساعت ۲۱:۳۵ خواهد بود.