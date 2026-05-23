از زمان ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نیمی از آن در کشور اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان ؛ رئیس کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: در اجرای مواد ۱۰ و ۶۸ قانون جوانی جمعیت، تاکنون بیش از ۸۰ درصد از مشمولان ثبت نام کننده در کشور، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را دریافت کرده‌اند.

امیرحسین بانکی پور افزود: با اصلاح بودجه امسال، در حال حاضر یک میلیون نفر در صف نوبت قرار دارند، که با توجه به تصویب ۴۷۰ همت در بودجه امسال، همه این افراد تا نیمه اول سال، همچنین کسانی که در سال جدید ازدواج کرده یا صاحب فرزند می‌شوند، در نیمه دوم امسال تسهیلات خود را با کمترین فاصله زمانی دریافت خواهند کرد.

وی ادامه داد: در اجرای مواد ۳ و ۴ قانون، در کشور، حدود ۱۶۰ خانواری که فرزند سوم و بعدشان از ۲۴ مهر ماه سال ۱۴۰۰ متولد شده یا دارای چهار فرزند کمتر از ۲۰ سال هستند، قطعه زمینی حداکثر ۲۰۰ مترمربع اختصاص یافته است و تعداد زیادی در منتظر هستند، که با پیش بینی وزارت راه و شهرسازی ۴۰۰ هزار مشمول در کشور، زمین جوانی جمعیت را دریافت خواهند کرد.

بانکی پور گفت:حدود ۶۰۰ هزار مادر تاکنون خودروی خود را دریافت کرده‌اند که کمک شایانی به اقتصاد خانواده‌ها کرده است.

وی افزود: تاکنون با اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، الگوی فرزند سوم به بالا در جامعه، ۶۵ درصد افزایش یافته است.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره در ۲۴ مهر سال ۱۴۰۰ تصویب و دولت، اجرای آن را در آبان همان سال ابلاغ شد.

این قانون با هدف افزایش میزان باروری به بیش سطح جانشینی و میزان فرزندآوری دست کم دو و یک صدم درصدی (بیش از دو بچه برای هر خانوار)، تکالیف متعددی را در حوزه‌های اقتصادی، رفاهی، بهداشتی و آموزشی برای دستگاه‌های اجرایی مختلف تعریف کرده است و مشوق‌های را هم در راستای افزایش جمعیت دارد.