پخش زنده
امروز: -
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با تاکید بر اجرای دستورالعمل ساماندهی متکدیان و کودکان کار خیابانی، خواستار ورود جدی فرمانداران و دستگاههای متولی برای جلوگیری از گسترش آسیبهای اجتماعی در شهرهای استان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا نجاتی در جلسه کودکان کار خیابانی و ساماندهی آسیبدیدگان اجتماعی اظهار کرد: فرمانداران تمامی شهرستانها باید جلسات مربوط به ساماندهی متکدیان را برگزار کرده و به صورت جدی به این موضوع ورود کنند.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان افزود: زمانی که دستورالعمل ساماندهی متکدیان ابلاغ میشود، فرمانداران و دستگاههای متولی براساس دستورالعمل اقدام کنند و نسبت به اجرای آن اهتمام داشته باشند.
نجاتی با اشاره به افزایش حضور کودکان کار در خیابانها، مسیرهای پرتردد گفت: برخی افراد با سوءاستفاده از کودکان شیرخوار و جلب ترحم شهروندان اقدام به تکدیگری میکنند که این مسئله نیازمند برخورد و ساماندهی فوری است.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان تاکید کرد: فرمانداران شهرهای مختلف نسبت به ساماندهی کودکان کار خیابانی اقدام کنند و دادستانها نیز به عنوان مدعیالعموم در این زمینه همکاری لازم را خواهند داشت.
نجاتی با بیان اینکه وضعیت شهر اهواز به دلیل پراکندگی متکدیان در معابر مناسب نیست، اظهار کرد: باید تلاش کنیم جمعیت متکدیان افزایش پیدا نکند، زیرا در صورت گسترش این پدیده، امکانات، فضاها و هزینههای موجود پاسخگوی ساماندهی آنها نخواهد بود.
وی همچنین هشدار داد که نباید حضور متکدیان در سطح شهر به یک امر عادی تبدیل شود، چرا که در آینده ساماندهی آنها دشوارتر خواهد شد.