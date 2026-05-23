پخش زنده
امروز: -
استاندار ایلام از آمادگی کامل مرز مهران به عنوان پرترددترین مرز کشور برای میزبانی زائران اربعین خبر داد و گفت: مرز چیلات نیز به عنوان مرز پشتیبان آماده خدماترسانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در حاشیه نشست وبیناری اربعین اظهار داشت: مرز مهران بهعنوان پرترددترین مرز کشور و انتخاب نخست زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، آمادگی کامل برای خدماترسانی در ایام اربعین را دارد.
وی افزود: امسال اعتبارات مناسبی برای توسعه زیرساختهای مرز مهران اختصاص یافته و اقدامات عمرانی و خدماتی در بخشهای مختلف در حال انجام است تا زمینه برگزاری باشکوهتر مراسم اربعین و افزایش رضایتمندی زائران فراهم شود.
کرمی اضافه کرد: در کنار مرز مهران، مرز چیلات نیز بهعنوان مرز پشتیبان در نظر گرفته شده است؛ مرزی که میتواند در صورت انتقال مواکب و بخشی از ترددها، به کاهش فشار بر مرز مهران کمک کند.
استاندار ایلام تأکید کرد: با توجه به تعطیلی حدود یکماهه فعالیتهای تجاری در مرز مهران در ایام اربعین، فعالسازی مرز چیلات میتواند نقش مؤثری در پشتیبانی و تکمیل خدمات این دو مرز ایفا کند.
وی همچنین اعلام کرد: زیرساختها و امکانات لازم در مرز چیلات نیز برای خدماترسانی آماده شده است.