استاندار ایلام از آمادگی کامل مرز مهران به‌ عنوان پرترددترین مرز کشور برای میزبانی زائران اربعین خبر داد و گفت: مرز چیلات نیز به‌ عنوان مرز پشتیبان آماده خدمات‌رسانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ «احمد کرمی» استاندار ایلام در حاشیه نشست وبیناری اربعین اظهار داشت: مرز مهران به‌عنوان پرترددترین مرز کشور و انتخاب نخست زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، آمادگی کامل برای خدمات‌رسانی در ایام اربعین را دارد.

وی افزود: امسال اعتبارات مناسبی برای توسعه زیرساخت‌های مرز مهران اختصاص یافته و اقدامات عمرانی و خدماتی در بخش‌های مختلف در حال انجام است تا زمینه برگزاری باشکوه‌تر مراسم اربعین و افزایش رضایتمندی زائران فراهم شود.

کرمی اضافه کرد: در کنار مرز مهران، مرز چیلات نیز به‌عنوان مرز پشتیبان در نظر گرفته شده است؛ مرزی که می‌تواند در صورت انتقال مواکب و بخشی از ترددها، به کاهش فشار بر مرز مهران کمک کند.

استاندار ایلام تأکید کرد: با توجه به تعطیلی حدود یک‌ماهه فعالیت‌های تجاری در مرز مهران در ایام اربعین، فعال‌سازی مرز چیلات می‌تواند نقش مؤثری در پشتیبانی و تکمیل خدمات این دو مرز ایفا کند.

وی همچنین اعلام کرد: زیرساخت‌ها و امکانات لازم در مرز چیلات نیز برای خدمات‌رسانی آماده شده است.