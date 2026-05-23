شبکه کودک سیما با رویکردی نوین و با بهرهگیری از شخصیتهای عروسکی و نمایش، جشنوارهای هماهنگ را برای مخاطبان کودک و نوجوان تدارک دیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جشنواره «کتاب شیرین» با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و ایجاد انس میان کودکان و نوجوانان با کتاب، تا ۹ خردادماه در شبکههای پویا و نهال در حال برگزاری است.
زهرا حقجویی، از تهیهکنندگان این جشنواره با حضور در استودیو شبکه خبر ، با تأکید بر اینکه رکن اصلی برنامههای مرکز کودک و نوجوان، «تعامل با مخاطب» است، گفت: طراحی دو پویش تعاملی بزرگ، نقش مهمی در جذب مخاطبان داشته است.
در پویش «زنجیره کتاب»، کودکان تشویق میشوند تا در یک حرکت جمعی، زنجیرهای از دوستان خود را بر اساس مطالعه کتاب تشکیل دهند.
این رقابت دوستانه، علاوه بر ایجاد انگیزه، جذابیتهای فیزیکی یک پویش معنوی را برای کودکان ملموستر میکند.
وی در خصوص پویش دوم با نام «پاراگراف طلایی» افزود: در این پویش، کودکان از بخشهای مورد علاقه خود در کتابهای مطالعه شده، ویدئویی تهیه کرده و در کانال «کتاب شیرین» در پیامرسان شاد ارسال میکنند.
این کار نه تنها به درک مفهومی بهتر کتاب کمک میکند، بلکه ظرفیتهای شناختی کودکان را نیز توسعه میدهد.
حقجویی با اشاره به اینکه تا امروز بیش از ۸۰ جلد کتاب با موضوعات مختلفی نظیر خلیج فارس، صرفهجویی، مشاهیر ایران و مهارتهای تابآوری برای کودکان معرفی شده است، اظهار داشت: این جشنواره شامل دو بخش تولیدی و میدانی است.
بخشهای تولیدی شامل نمایشها و آیتمهای معرفی کتاب است که روزانه در دو نوبت (ساعت ۱۰:۳۰ صبح و ۱۸:۰۰ عصر) پخش میشود و بخش میدانی نیز با برگزاری رویدادهای حضوری در باغ کتاب تهران و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حال اجراست.
این تهیهکننده تلویزیونی با اشاره به استقبال چشمگیر مخاطبان، از جمله حضور ۱۰ هزار کودک در یکی از رویدادهای اخیر باغ کتاب تهران، تأکید کرد: پایان جشنواره به معنای توقف جریان کتابخوانی نیست؛ بلکه برنامه «کتاب شیرین» با حضور کاراکترهای «کتابی» و «پویانو» به عنوان سفیران ترویج مطالعه، با قوت در شبکه کودک ادامه خواهد یافت تا انس با کتاب به یک عادت مداوم برای کودکان تبدیل شود.
حقجویی در پایان با اشاره به سختیهای تولید محتوا برای مخاطب کودک و نوجوان در مقایسه با بزرگسالان، این تجربه را در عین دشواری، بسیار لذتبخش و تأثیرگذار توصیف کرد.
