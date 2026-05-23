سرپرست فرمانداری ویژه دزفول گفت: ۲۸۳ قطعه زمین در آستانه چهارم خرداد روز مقاومت و پایداری و روز دزفول، برای اجرای طرح جوانی جمعیت در محدوده این شهر واگذار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عزیز مرداس گفت: قرعهکشی زمینهای اجرای طرح جوانی جمعیت با حضور تعدادی از متقاضیان انجام و موقعیت زمینها مشخص و به خانوادههای متقاضی اعلام شد.
وی افزود: بقیه زمینها نیز پس از احراز هویت متقاضیان واگذار و به زودی قرعهکشی انجام خواهد شد.
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان دزفول نیز گفت: ۲۸۳ نفر واجد شرایط دریافت زمین برای اجرای طرح جوانی جمعیت در شهر دزفول شدند که در آستانه چهارم خرداد، روز مقاومت و پایداری - روز دزفول، زمین موردنظر برای اجرای این طرح به متقاضیان واجدشرایط واگذار شد.
محمدتقی سراجیان روز شنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: ۷۰۰ قطعه زمین با پیگیری و مساعدت فرماندار، نماینده، امام جمعه و مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان برای اجرای طرح جوانی جمعیت در زیباشهر دزفول در نظر گرفته شده و نقشهها تهیه شده است.
وی ضمن گرامیداشت چهارم خرداد، روز مقاومت و پایداری و روز دزفول افزود: اکنون حدود ۸۰۰ نفر در دزفول متقاضی اجرای طرح جوانی جمعیت هستند که طبق روال، پس از قرعهکشی انجام شده برای جانمایی زمین، ۲۸۰ نفر شرایط لازم را برای کسب زمین احراز کرده و تایید شدهاند.
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان دزفول اظهارکرد: اقدامات لازم برای اخذ سند تک برگ و دیگر اقدامات اداری نیز انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه روند واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط ادامه دارد، افزود: پیش از این نیز حدود یکهزار و ۷۰۰ قطعه زمین برای اجرای طرح جوانی جمعیت در زیباشهر دزفول به متقاضیان دارای شرایط واگذار شده است.