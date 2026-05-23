به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مظفری امروز در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در اتاق بازرگانی گفت: در بحث سوخت، اختلاف قیمت به قدری زیاد است که متأسفانه برخی تولیدکنندگان سوخت را می‌گیرند، اما تولید نمی‌کنند و آن را به عنوان یک کالا می‌فروشند که این موضوع به هیچ وجه پسندیده نیست.

غلامحسین مظفری افزود: باید به تولیدکننده واقعی به اندازه‌ ای که نیاز دارد سوخت بدهیم تا ثمره تولیدش که همان اشتغال و ارزش افزوده است محقق شود.

وی همچنین با تاکید بر جدیت در استفاده از سهم مناسب استان از منابع ملی بیان کرد: هیچ دلیلی ندارد که توزیع مالیات بر ارزش افزوده برای دهیاری‌ها و شهرداری‌های ما به گونه‌ای باشد که سرانه ما از میانگین کشور پایین‌تر بماند، مدیریت منابع محدودی که در اختیار داریم، یک ضرورت حیاتی است.

مظفری در خصوص موانع سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل تاخیر در درخواست تمدید یا ابطال پروانه کار و ممنوعیت اشتغال به کار اتباع خارجی در محدوده سه کیلومتری حرم مطهر گفت: سرمایه‌گذار را باید از کارگر جدا کنیم پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو در خصوص اصلاح بند (ب) ماده ۳۵ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی منطقی است در حال حاضر بین چهار تا هشت میلیون اتباع خارجی، عمدتاً افغانستانی، در کشور داریم که بخشی از آنها به عنوان نیروی کار فعالیت می‌کنند، اما ما نباید سرمایه‌گذار را با کارگر در یک کفه قرار دهیم.

وی افزود: نباید وقت‌کشی شود؛ قوه قضاییه نیز اقدام درستی انجام داد که مسیر سرمایه‌گذار را از کسانی که جریمه می‌شوند جدا کرد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز باید در این زمینه توجیه شود. ما در خراسان رضوی با توجه به بیشترین مراجعات و مراودات با اتباع، باید پیشگام باشیم باید به سرمایه‌گذاران واقعی امتیاز بدهیم، ویزا و اقامت و حتی در صورت لزوم پاسپورت بدهیم تا فرآیند‌ها روان شود.

وی با اشاره به وضعیت پایانه‌های مرزی چنین بیان کرد: چهار مرز فعال در استان وجود دارد که باید تردد در این مرز‌ها روان شودو گرفتاری‌های آن کاهش یابد، لازم است نظارت‌ها استمرار یابد؛ متأسفانه برخی دستگاه‌ها گاهی خلاف رویه وحدت فرماندهی استان، به طور مستقیم با تهران مکاتبه می‌کنند که این باعث اختلال می‌شود.

مظفری با اشاره به هدف‌گذاری استان مبنی بر تردد روزانه ۲ هزار کامیون در مرز‌ها تاکید کرد و گفت: نباید هیچ کامیونی در مرز معطل بماند، کشوری با ۹۰ میلیون نفر جمعیت در محاصره اقتصادی قرار دارد و نباید اجازه داد عادت کردن به این شرایط سخت، ما را از اصلاح سیستم غافل کند، باید به روش‌های دقیق کارشناسی بازگشت و اصلاحات را از خراسان رضوی شروع کرد.