سازمان بسیج اساتید کشور در بیانیه‌ای در چهل و چهارمین سالگرد فتح خرمشهر اعلام کرد: سوم خرداد برای همیشه به الگوی «مقاومت تا پیروزی» در برابر متجاوزان و اشغالگران تبدیل شد که نتایج بسیار شگرف و بزرگ آنرا مردم جهان بویژه ملت مومن و انقلابی ایران در این روز‌ها با تمام وجود حس می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ متن بیانیه سازمان بسیج اساتید کشور در چهل و چهارمین سالگرد فتح خرمشهر به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِن تَنصُرُواْ اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ» (محمد/۷)

با آزاد سازی خرمشهر از اشغال نظامیان بعثی در سال ۱۳۶۱، سوم خرداد برای همیشه به الگوی «مقاومت تا پیروزی» در برابر متجاوزان و اشغالگران تبدیل شد که نتایج بسیار شگرف و بزرگ آنرا مردم جهان بویژه ملت مومن و انقلابی ایران در این روز‌ها با تمام وجود حس می‌کنند.

امسال مردم مقاوم و بصیر ایران اسلامی در حالی چهل و چهارمین سالگرد پیروزی فتح خرمشهر «روز مقاومت، ایثار و پیروزی» را جشن می‌گیرند که در شرایط بسیار متفاوتی نسبت به همه این سال‌ها قرار دارند.

اولین تفاوت را می‌توان در کسب پیروزی‌های درخشان و بزرگ ملت مسلمان و مقاوم ایران در جریان دو جنگ تحمیلی از سوی استکبار جهانی و صهیونیزم بین الملل مشاهده کرد که مدعی قدرتمندترین ارتش‌های جهان و دارنده پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی دنیا بوده و در هر دو جنگ به تصور تجزیه سه روزه ایران و فروپاشی نظام اسلامی به خاک کشورمان تعرض نموده و علیرغم ترور شخصیت‌های تراز اول کشورمان، متحمل چنان شکست سهمگین، باور نکردنی و جبران ناپذیری شدند که در مخیله شان نیز نمی‌گنجید.

دومین وجه تمایز را باید در نصرت الهی و در راستای وعده «ان تنصرالله ینصرکم و یثبت اقدامکم» مشاهده کرد که ۴۴ سال پیش مردم ایران در جریان آزاد سازی خرمشهر دیده بودند و از رهبر شهیدشان شنیده بودند که خدای این روز‌های ملت ایران همان خدای دهه شصت است. همان خدایی که خرمشهر را آزاد کرد و در فتح خرمشهر‌های پیش رو و فتح تنگه‌ای هرمز مردم ایران را یاری فرمود.

فتح بزرگی که جبهه مقاومت و سپاه اسلام به مدد آن می‌تواند مردم ایران را در عرصه اقتصادی نیز مانند جبهه نظامی به نقطه آسیب ناپذیر رسانده و پایان دوره «تحریم یک طرفه» را اعلام کند. همانگونه که قائد اعظم و رهبر شهیدمان سال‌های پیش پایان دوره «بزن در رو» را اعلام فرموده بودند، اما دشمنان اسلام و ایران آن را باور نکرده بودند. اکنون نیز مردم ایران با مدیریت تنگه هرمز به نقطه زنی در میدان اقتصاد دست پیدا کرده‌اند که تحریم کنندگان ملت ایران را با اعمال تحریم‌های نفتی و تجاری بی پاسخ نخواهد گذاشت.

سومین وجه تمایز سوم خرداد امسال را که به نسبت فتوحات نظامی و اقتصادی باید آنرا فتح الفتوح ملت ایران نامید، تحول انسانی و اجتماعی است که در آحاد ملت ایران نمایان گردیده و نشانگان آنرا می‌توان در حضور حماسی و شگفت ساز قریب به سه ماه اخیر مشاهده کرد. فتح الفتوحی که رهبر شهیدمان سال گذشته در همین ایام مورد اشاره قرار دادند و فرمودند: «همان نورانیّت، همان روحیه، همان انگیزه، همان احساس مسئولیّت؛ [آن هم]بعد از چهل سال! این خیلی باارزش است؛ این همان قدرت انقلاب است. این نشان‌دهنده‌ی آن است که این انقلاب، انقلابِ قدرتمندی است؛ این همان «فتح‌الفتوح» امام بزرگوار است. امام فتح‌الفتوح را تربیت و تولید مردان ازخودگذشته و کارآمد، به وسیله‌ی انقلاب معرّفی کردند؛ این، اتّفاق افتاد.»

سوم خرداد امسال تفاوت‌های بسیار دیگری نیز در کنار همه تغییرات مادی و صوری دارد که از جمله آنها می‌توان افزایش عشق معنوی، محبوبیت قلبی و رابطه عاطفی میان امام و امت، مردم و رهبری عظیم الشان، جوانان و خامنه‌ای جوان احساس کرد. اگرچه علی الظاهر ملت ایران هنوز در فقدان رهبر شهیدشان و سایر شهدای عظیم القدر دو جنگ اخیر سوگوار و داغدارند، اما حضور معنوی و یاری باطنی شان را در امور گوناگون بویژه شجاعت ملی، غیرت ایران، انگیزه‌های پاک، ایثار و گذشت، بصیرت و آگاهی، ایستادگی و مقاومت، همدلی و همنوایی، اتحاد و وحدت مشاهده کرد و تحقق وعده‌های صادق شان را یکی پس از دیگری به نظاره نشست. وعده مبعوث شدن ملت ایران، فتح خرمشهر‌های بزرگ، پیچ‌های تاریخی، ذلت فرعون زمان در اوج قدرت، پیروزی ملت ایران و شکست استکبار جهانی و عنقریب محو غده سرطانی صهیونیزم از منطقه ان شاء الله.

سازمان بسیج اساتید کشور ضمن تبریک چهل و چهارمین سالگرد حماسه سوم خرداد و فتح خرمشهر و گرامی داشت یاد و خاطره تمامی شهیدان بویژه شهدای عملیات بیت المقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، اعلام می‌دارد:

۱- در برابر عظمت و بزرگی ملت ایران پیشانی شکر به پیشگاه حضرت حق سائیده و خالصانه‌ترین ستایش و تقدیر خویش را تقدیم ملت شریف ایران نموده و درخواست داریم تا همچنان به حضور میدانی خویش در کف خیابان ادامه دهند.

۲- ضمن حمایت مجدد از مردان میدان و فرماندهان شجاع نیرو‌های مسلح انتظار داریم در صورت هرگونه گستاخی و اقدام نظامی مجدد ترامپ قمار باز، جنگ فرامنطقه‌ای را با تمام قدرت آغاز و دشمن را از همان نقطه‌ای که گمان نمی‌کند مورد حمله و تعرض قرار دهند.