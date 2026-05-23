بازپرس دادسرای یزد: گشت‌های مشترک بازرسی وتشدید نظارت بر بازار استان یزد تداوم خواهد یافت و با متخلفان و گرانفروشان بدون مماشات برخورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، زارع در جریان گشت‌های مشترک بازرسی وتشدید نظارت بر بازار استان یزد، گفت: در جریان این بازرسی ها، چند واحد نانوایی، فروشگاه مواد غذایی و میوه فروشی مورد پایش قرار گرفت.زارع عنوان کرد: با متخلفان و گرانفروشان بدون مماشات برخورد می‌شود .

وی ادامه داد: در گشت بازرسی و نظارت بر بازار امروز ، یک واحد میوه فروشی و یک واحد عرضه کننده مواد پروتئینی مهر وموم شد.