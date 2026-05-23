در ادامه بحران سوخت در هند ناشی از جنگ ایران، قیمت بنزین و گازوئیل برای سومین بار در یک ماه گذشته در هند افزایش یافت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری اِندیتیوی هند، آثار افزایش قیمت سوخت در هند که ناشی از جنگ ایران است، همچنان ادامه دارد. مراکز دولتی عرصه سوخت هند، در بحبوحه افزایش قیمتها مرتبط با جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، برای سومین بار در این ماه، قیمت بنزین و گازوئیل را افزایش دادهاند.
فروشندگان گفتند که بنزین در دهلی نو با ۰.۸۷ روپیه افزایش به ۹۹.۵۱ روپیه (۱.۰۴ دلار) در هر لیتر رسیده است، در حالی که قیمت گازوئیل با ۰.۹۱ روپیه افزایش به ۹۲.۴۹ روپیه (۰.۹۷ دلار) در هر لیتر رسیده است.
هند یکی از آخرین اقتصادهای بزرگی بود که پس از جنگ ایران که باعث افزایش قیمتها در سطح جهانی شد، قیمت سوخت را در سطح خرده فروشی افزایش داد.
قیمت سوخت در طول سه مرتبه افزایش قیمت، حدود ۵ روپیه افزایش یافته است.
با وجود افزایش ها، بحران قیمت بنزین و گازوئیل در هند همچنان قابل توجه است. جنگ در خاورمیانه به شدت بر تامین نفت و گاز هند از خلیج فارس تأثیر گذاشته است.
شرکتهای نفتی دولتی هند تصمیم گرفتهاند بخشی از افزایش قیمتها در بازار بینالمللی نفت و گاز را به مصرفکنندگان منتقل کنند. به عنوان بخشی از راهبردی اجرای افزایش تدریجی، قیمت بنزین، گازوئیل و سی ان جی روز شنبه دوباره افزایش یافت.
جنگ خاورمیانه که تقریباً سه ماه است ادامه دارد، بر اقتصاد نفت و گاز هند، سایه تاریکی انداخته است. اختلال در تردد شناورهای حامل نفت و گاز از طریق تنگه هرمز، ۴۰ درصد از نفت خام هند، تقریباً ۵۰ درصد از گاز طبیعی مایع و ۹۰ درصد از واردات ال پی جی LPG به هند را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
قیمت نفت خام (سبد هند) در فوریه ۲۰۲۶ و قبل از شروع جنگ در خاورمیانه، ۶۹.۰۱ دلار در هر بشکه بود. این قیمت در ۲۱ مه ۲۰۲۶ به ۱۰۹.۳۱ دلار در هر بشکه افزایش یافت. این بدان معناست که میانگین قیمت نفت خام در ۲۱ مه ۲۰۲۶، در مقایسه با فوریه ۲۰۲۶، ۴۰.۳ دلار در هر بشکه افزایش یافته است که جهشی ۵۸.۳۹ درصدی را نشان میدهد.
هند بیش از ۸۵٪ از نفت خام و تقریباً ۶۰٪ از نیازهای گاز طبیعی مایع خود را از بازار بینالمللی تامین و وارد میکند. از این مقدار، تقریباً ۴۰٪ نفت خام و ۹۰٪ گاز طبیعی مایع از طریق تنگه هرمز به هند میرسید.
درگیری بین ایالات متحده و ایران، حرکت محمولهها از طریق تنگه هرمز را به شدت مختل کرده است و درنتیجه، هزینههای هند برای واردات نفت خام تقریباً ۶۰٪ افزایش یافته است.
برای کاهش بار فزاینده واردات نفت بر شرکتهای نفتی دولتی، دولت هند تصمیم گرفت در ۲۷ مارس ۲۰۲۶، عوارض گمرکی بنزین و گازوئیل را ۱۰ روپیه در هر لیتر کاهش دهد. دولت تصمیم گرفت از درآمدهای مالیاتی صرف نظر کند تا ضررهای فزاینده شرکتهای نفتی را در این دوره از افزایش سرسامآور قیمتهای بینالمللی کاهش دهد.
گفتنی است که ایالتهای هند در طول این بحران، مالیات بر ارزش افزوده/مالیات بر فروش را کاهش ندادهاند. دولتهای ایالتی هر ساله صدها هزار روپیه از مالیات بر ارزش افزوده/مالیات بر فروش بنزین و گازوئیل درآمد کسب میکنند. بنابراین، حتی در طول این بحران، دولتهای ایالتی تمایلی به کاهش مالیات بر ارزش افزوده/مالیات بر فروش بنزین و گازوئیل ندارند.