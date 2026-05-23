فرمانده انتظامی باوی از اجرای طرح ضربتی ارتقاء امنیت اجتماعی و دستگیری تعداد ۲۳ نفر سوداگر مرگ در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حسن شیخی سعید بیان داشت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی به منظور برخورد قاطع با قاچاقچیان و خرده فروشان در پس از هماهنگی با مرجع قضائی به مرحله اجرا درآمد.

وی در ادامه اجرای این طرح ضمن اشاره به کشف ۵۰۵ گرم انواع موادمخدر،۶۵ عدد قرص غیرمجاز و ۳۸ بسته ماده مخدر گل بیان داشت: ماموران انتظامی در ادامه اجرای طرح ۲۳ نفر از سوداگران مرگ را در سطح شهرستان شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان باوی خاطر نشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.