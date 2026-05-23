معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام از اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در ۶۰ شهر کشور خبر داد و گفت: شهرستان دره‌شهر به‌عنوان یکی از ۲۰ شهر نخست کشور و پایلوت استان ایلام برای اجرای این طرح انتخاب شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ «نیکونهاد» معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان اظهار داشت: طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در ۶۰ شهر کشور و مناطق زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت اجرا می‌شود و شهرستان دره‌شهر به‌عنوان یکی از ۲۰ شهر نخست کشور و پایلوت استان ایلام در این طرح قرار گرفته است.

وی با تشریح روند اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع افزود: شهروندان با مراجعه به پزشک خانواده می‌توانند ثبت‌نام کرده و تحت پوشش تیم سلامت قرار گیرند.

نیکونهاد اعلام کرد: شهروندان می‌توانند با مراجعه به پزشک خانواده نسبت به ثبت‌نام در طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام کنند و پس از ثبت‌نام، تحت پوشش همان تیم سلامت قرار خواهند گرفت.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام اضافه کرد:در صورت جابه‌جایی محل زندگی، افراد می‌توانند به حوزه‌ای دیگر مراجعه کرده و تحت پوشش تیم سلامت جدید قرار گیرند.

نیکونهاد با اشاره به مزایای اجرای این طرح اعلام کرد: خانواده‌هایی که دفترچه بیمه ندارند باید از طریق بیمه سلامت اقدام کنند دهک‌های پنج به بالا نیز در صورت نداشتن بیمه، می‌توانند از طریق بیمه سلامت ثبت‌نام و خدمات دریافت کنند.

وی با بیان اینکه هدف اصلی اجرای این طرح تحقق عدالت در سلامت و کاهش هزینه‌های درمانی مردم است، گفت: اجرای موفق پزشک خانواده در دره‌شهر می‌تواند گامی مؤثر در ساماندهی نظام ارجاع و کاهش بار مالی درمان خانوار‌های ایلامی باشد.

نیکونهاد تأکید کرد: با اجرای این برنامه، دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی هدفمندتر شده و روند ارائه خدمات سلامت با نظم و کیفیت بیشتری انجام خواهد شد.

«رحیمی» مدیرکل بیمه سلامت استان ایلام نیز بیان کرد: در حال حاضر ۳۵۴ هزار نفر از جمعیت استان ایلام تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند و دهک‌های پایین به‌صورت رایگان از خدمات درمانی بهره‌مند می‌شوند، همچنین تمامی روستاییانی که بیمه شده‌اند، به شکل رایگان زیر پوشش بیمه سلامت قرار گرفته‌اند.

گفتنی است در قالب اجرای طرح پزشک خانواده، هر تیم پزشکی در ۱۰ پایگاه سلامت خدمات ارائه می‌کند و هر پایگاه با حضور یک پزشک و دو مراقب سلامت، جمعیتی حدود ۳ هزار نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد.