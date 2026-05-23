همایش خانواده روابط عمومیهای اداره ها و سازمانهای استان فارس در شیراز برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، در این مراسم از حدود ۲۰ نفر از مدیران و کارشناسان نمونه استان در حوزههای مختلف در یک سال گذشته تقدیر شد.
استاندار فارس در این جلسه با اشاره به نقش و جایگاه روابط عمومیها گفت: روابط عمومیها مانند یک معلمِ عاشقانه در طول شبانهروز تلاش میکنند تا اهداف آن اداره و دستگاه محقق شود.
وی افزود: روابط عمومیها پل ارتباطی میان مردم و اداره ها و سازمانها هستند و در تمام ساعات شبانهروز پیگیر حل مشکلات مطرحشده از سوی مردماند. همچنین با شناختی که از ساختار سازمان دارند، در بهبود ارتباطات درونسازمانی نیز نقش مؤثری ایفا میکنند.
استاندار فارس همچنین تأکید کرد: مدیران دستگاههای اجرایی موظفند تا حد امکان، تمام نیازهای مالی و تجهیزاتی روابط عمومیها را تأمین کنند تا این بخش بدون دغدغه بتواند به وظایف خود در حل مسائل و ارتباط با مردم بپردازد.