رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبت نام آزمون سراسری و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاههای فرهنگیان و تربیتدبیر شهید رجائی سال ۱۴۰۵ تا جمعه ۸ خرداد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رضا محمدی افزود: تاکنون بیش از ۶۵۰ هزار نفر برای شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ ثبت نام کردهاند و به منظور مساعدت بیشتر به متقاضیان مهلت ثبت نام تا جمعه ۸ خرداد تمدید شده است.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد: متقاضیان آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ برای پذیرش در رشتههای با آزمون در دورههای روزانه، نوبت دوم، روزانه-غیردولتی، مجازی غیرانتفاعی، مشترک، پردیس خودگردان و شهریهپرداز، دانشگاه پیامنور، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و رشتههای تحصیلی باآزمون دانشگاه آزاد اسلامی و متقاضیان آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاههای فرهنگیان و تربیتدبیر شهید رجائی میتوانند برای شرکت در آزمون از طریق تارنمای سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org ثبت نام کنند.
دکتر محمدی با بیان اینکه متقاضیان لازم است در تکمیل اطلاعات حساب کاربری ثبتنام دقت کافی داشته باشند، افزود: بعد از اتمام مهلت ثبتنام و ویرایش، به هیچوجه امکان تغییر اطلاعات اعم از مشخصات فردی، اقامتی یا آزمونی میسر نیست و در صورت واگذاری ثبتنام به متصدی کافینِت و یا هر شخص دیگر، متقاضی در قبال مندرجات و مستندات بارگذاری شده مسئول است و از سوی سازمان سنجش هیچگونه اشتباهی در این خصوص، پذیرفته نخواهد شد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور افزود: آن دسته از متقاضیانی که قبلا ثبت نام کردهاند میتوانند در صورت تمایل تا روز جمعه ۸ خرداد نسبت به مشاهده یا ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.
وی در پایان با توصیه به متقاضیان برای مطالعه دقیق اطلاعیههای صادره در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، خاطرنشان کرد: شرایط و ضوابط ثبتنام و شرکت در آزمون سراسری، در دفترچه راهنمای ثبتنام آزمون درج شده است و هرگونه تغییر احتمالی در شرایط و ضوابط ثبتنام این آزمون، به صورت اطلاعیه رسمی از طریق درگاه اطلاعرسانی این سازمان اعلام خواهد شد.