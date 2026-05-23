معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس از آغاز طرح تشدید نظارت بر بازار شیراز با به‌کارگیری ۲۰۰ تیم گشتی خبر داد و تأکید کرد که با هرگونه تخلف صنفی به‌ویژه پدیده «چندنرخی بودن کالاها» قاطعانه برخورد می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، به گفته مسعود گودرزی این تیم‌های بازرسی که از امروز فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، متشکل از نمایندگان اتاق اصناف، بسیج اصناف، اداره کل صمت و جهاد کشاورزی است که وظیفه رصد و پایش بازار را به صورت محسوس و نامحسوس بر عهده دارند.

گودرزی با اشاره به شناسایی تخلف «عرضه کالا‌های مشابه با قیمت‌های متفاوت» در برخی واحد‌های صنفی، این اقدام را سوءاستفاده از شرایط بازار دانست و اعلام کرد: «تیم‌های بازرسی موظف‌اند تخلفات را ثبت کرده و گزارش‌های روزانه خود را برای رسیدگی به کارگروه تنظیم بازار استان ارسال کنند.»

وی با تأکید بر نقش نظارتی مردم، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک به احتکار، گران‌فروشی یا چندنرخی بودن کالا‌ها را از طریق سامانه ۱۲۴ (صمت) و ۱۳۵ (تعزیرات) اطلاع‌رسانی کنند تا پیگیری‌های قانونی لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.