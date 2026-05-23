به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، کوروش دست‌پاک، گفت: برای اقلامی که پیش از جنگ تحمیلی سوم وارد کیش شده و قبض انبار دریافت کرده‌اند، نرخ ارز و عوارض سال گذشته ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.

او با اشاره به دغدغه ساکنان و فعالان اقتصادی کیش درباره روند ترخیص خودرو‌ها و کالا‌های وارداتی افزود: بسیاری از ساکنان در فاصله دی تا اسفند پارسال نسبت به واردات اقدام کرده بودند، اما وقوع جنگ تحمیلی سوم و ایجاد وقفه در برخی فرآیند‌های اداری باعث شد تکمیل پرونده‌ها و صدور پروانه کالا‌ها به تعویق بیفتد.

او افزود: پس از برقراری آتش‌بس، پیگیری مطالبات مردم و بررسی راهکار‌های قانونی برای حل مسئله در دستور کار قرار گرفت و با نگاه حمایتی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و با انجام رایزنی‌های گسترده و حمایت و همراهی مراجع قضایی، مقرر شد تمامی خودرو‌ها و کالا‌هایی که قبض انبار آنها از ابتدای دی پارسال تا ۱۵ اردیبهشت امسال صادر شده، مشمول تسهیلات ویژه و ارزش‌گذاری آنها بر اساس نرخ ارز و ضوابط پارسال انجام شود.

سرپرست توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به تغییر نرخ تسعیر ارز در کشور از ابتدای امسال، گفت: این تغییر تصمیم ملی است و طبیعتاً می‌تواند هزینه‌های تمام شده ترخیص کالا و خودرو را افزایش دهد.

کوروش دست‌پاک، گفت: با هدف حمایت از ساکنان کیش و کاهش فشار اقتصادی، سازمان منطقه آزاد کیش بخشی از سهم عوارض قانونی خود را با مصوبه هیئت مدیره کاهش داده است.

او تصریح کرد: امسال، سازمان ۳۰ درصد از عوارض خود را کاهش داده و اگر محاسبات با نرخ ارز جدید و بدون این اقدام حمایتی انجام می‌شد، هزینه‌های ترخیص می‌توانست تا حدود ۱۰۰ درصد افزایش یابد و پس از این تمهید بسته به نوع خودرو، به حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد محدود شده است.

او تأکید کرد: سازمان منطقه آزاد کیش، سهم سازمان از تعرفه‌های واردات گمرکی کالا را تا ۴۰ درصد و تعرفه واردات خودرو را تا ۳۰ درصد کاهش داده است.