کشف ۴۵۰۰ کیلوگرم ماهی ساردین بدون مجوز در استان بوشهر
فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر از توقیف دو شناور و کشف چهار هزار و پانصد کیلوگرم ماهی ساردین بدون مجوز صید در جنوب استان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سرهنگ دوم محسن منفردیان گفت: ماموران یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان در عملیاتی ۲ فروند شناور و یک دستگاه کامیونت حامل چهار هزار و پانصد کیلوگرم ماهی ساردین بدون مجوز صید را در اسکله پرک شهرستان کنگان کشف توقیف کردند.
وی با بیان اینکه این عملیات در جریان رصد اطلاعاتی و عملیات میدانی یگان حفاظت منابع شیلات بوشهر و بر اساس شیوهنامه ابلاغ شده از سوی فرماندهی یگان حفاظت منابع سازمان شیلات ایران صورت گرفت، افزود: در جریان این عملیات، دو فروند شناور در حال تخلیه محموله غیرمجاز و یک دستگاه کامیونت که برای انتقال این آبزیان استفاده میشد، توقیف شد.
فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر اضافه کرد: پس از شناسایی شناورها و کامیونت در حین انتقال محموله صید غیرمجاز، هماهنگیهای قضایی لازم انجام شد و مستندات و دلایل قانونی مرتبط با این تخلف جمعآوری و پرونده قضایی برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شده است.
وی با اشاره به اقدامات حفاظتی در راستای تقویت زیستگاه ذخایر ساردینماهیان در سواحل خلیجفارس استان بوشهر، یادآور شد: با توجه به آغاز تخمریزی ساردینماهیان و به منظور بهرهبرداری پایدار و مسئولانه از ذخایر که ضامن معیشت پایدار و حفظ زیستبوم دریایی است، صید ماهی ساردین در سواحل استان بوشهر ممنوع شده است.
وی ادامه داد: همچنین صید ماهی مرکب در سواحل و صیدگاههای استان بوشهر نیز ممنوع است و این اقدام با هدف حفظ ذخایر مولدها و نیز بازسازی ذخایر برای سالهای آینده اتخاذ شده است.
فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر تأکید کرد: برای برخورد با متخلفان، اقدامات لازم و تدابیر مدیریتی تدوین و اجرایی شده است و یگان حفاظت منابع شیلات به صورت مستمر رصد و پایش فعالیتهای صیادی را در دستور کار دارد.