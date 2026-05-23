به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به مناسبت روز بوم‌گردی، نخستین اجتماع خانه‌های بوم‌گردی استان با حضور ابراهیم عساکره فرماندار شهرستان حمیدیه، محمد جوروند مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خوزستان، سیلاوی معاون مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری، سرهنگ سواری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام رضا (ع) و جمعی از فعالان و اعضای جامعه خانه‌های بوم‌گردی و هتل‌داری استان خوزستان برگزار شد.

در این برنامه، حاضران ضمن بازدید از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های روستای بوم‌گردی طویبه، بر اهمیت توسعه گردشگری روستایی و نقش اقامتگاه‌های بوم‌گردی در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و معرفی فرهنگ و آداب و رسوم بومی منطقه تأکید کردند.

ابراهیم عساکره، فرماندار حمیدیه با اشاره به ظرفیت‌های متنوع این شهرستان اظهار داشت: حمیدیه به دلیل برخورداری از توانمندی‌های بالقوه در زمینه پرورش گل‌های شب‌بو، پرورش شتر، وجود آثار باستانی مربوط به عهد قاجار، مجاورت با رودخانه کرخه، برخورداری از تپه‌های شنی و ماسه‌ای، عرصه‌های بکر جنگلی، منابع طبیعی ارزشمند و نیز نزدیکی به مرکز استان، از استعداد و ظرفیت بالایی برای توسعه و گسترش اقامتگاه‌های بوم‌گردی برخوردار است.

وی افزود: توسعه بوم‌گردی در شهرستان حمیدیه می‌تواند زمینه‌ساز جذب گردشگران داخلی و خارجی، معرفی بهتر جاذبه‌های طبیعی و تاریخی منطقه، تقویت اقتصاد محلی و حمایت از تولیدات و صنایع دستی روستایی باشد.

فرماندار حمیدیه همچنین بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه تأکید کرد و گفت: با برنامه‌ریزی مناسب و همکاری دستگاه‌های اجرایی، می‌توان شهرستان حمیدیه را به یکی از مقاصد مهم بوم‌گردی در استان خوزستان تبدیل کرد.

شایان ذکر است این مراسم با اجرای موسیقی سنتی زنده، پخت نان خانگی، نمایش صنایع دستی و ارائه جلوه‌هایی از فرهنگ اصیل بومی منطقه همراه بود و در فضایی صمیمی و پرنشاط برگزار شد.

این برنامه علاوه بر ایجاد شور و نشاط اجتماعی، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان حمیدیه و تقویت جایگاه بوم‌گردی در توسعه پایدار منطقه به شمار می‌رود.