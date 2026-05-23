گروه مردمی «ناجی» با ارائه خدمات مشاورهای در حوزههای مختلف در مسیر حمایت از خانوادهها و ترویج جوانی جمعیت گام بر میدارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، گروه مردمی «ناجی» با رویکردی جهادی و دلسوزانه، توانسته است در سالهای فعالیت خود، نقش مهمی در حمایت از خانوادهها و کاهش بحرانهای منجر به سقط ایفا کند.
این گروه با بهره گیری از ظرفیت مشاوران در حوزههای مختلف از جمله مشاوره درمانی، ازدواج، حقوقی و طب سنتی تلاش میکند تا خانوادهها را در تصمیمهای حساس، همراهی و راهنمایی کند.
با میدان داری این روزهای مردم، اکنون فعالیت گروه ناجی در مساجد رونق گرفته با تواند در تحقق سیاستهای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گام موثری بردارد، گروهی که تاکنون توانسته بیش از ۴۵۰ نوزاد در معرض سقط را به زندگی بازگرداند.