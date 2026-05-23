دبیرکل اتاق بازرگانی ایران، با تأکید بر ضرورت تمرکز در مدیریت اقتصادی کشور، گفت: بخش‌های آسیب‌دیده اقتصادی باید هرچه سریع‌تر با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود به مدار تولید بازگردند.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما آقای ابوالفضل روغنی با تأکید بر نقش فعالان اقتصادی و تجار در شرایط فعلی کشور، افزود: در سال‌های گذشته، مسیر‌های شفاف تجاری برای ایران محدود بوده و همین موضوع باعث شده فعالان اقتصادی کشور تجربه ارزشمندی در مدیریت شرایط سخت کسب کنند.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت حوزه لجستیک و بازرگانی گفت: فعالان اقتصادی باید با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود در مسیر حل مشکلات کشور نقش‌آفرینی کنند.

روغنی ادامه داد: دولت امروز آمادگی شنیدن مسائل و پیشنهاد‌های بخش خصوصی را دارد و تشکل‌ها و فعالان اقتصادی باید راهکار‌های خود را با صراحت مطرح کنند تا زمینه رفع موانع فراهم شود.

وی با اشاره به نقش تشکل‌های اقتصادی در توسعه کشور‌ها افزود: کشور‌های پیشرفته مسیر توسعه را با تکیه بر تشکل‌های اقتصادی طی کرده‌اند و این تشکل‌ها می‌توانند با انسجام بیشتر، نقش مؤثری در حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند.