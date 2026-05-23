به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هیئت اجرایی فدراسیون دو و میدانی، اسامی ۶ نماینده ایران را برای حضور در بیست و دومین دوره مسابقات دو و میدانی جوانان قهرمانی آسیا اعلام کرد.

بر همین اساس، کیارش کابلی (پرتاب وزنه)، محمدصالح کمره (۸۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر)، حامد نفر (پرتاب دیسک)، امیر رضا آهنین مرام (پرتاب چکش)، هانیه شه پری (۳۰۰۰ متر و ۳۰۰۰ متر بامانع)، مریم احمدی (۸۰۰ متر و ۱۵۰۰ متر) ۶ ملی پوش تیم ایران در این دوره از مسابقات جوانان قهرمانی آسیا هستند.

همچنین اسفندیار موسوی، حسن صمیمی (مربی)، مهدی جلودارزاده (سرپرست تیم) و لیلا مرادی (سرپرست بانوان) بعنوان کادر فنی تیم اعزامی را همراهی خواهند کرد.

بیست و دومین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا ۷ تا ۱۰ خرداد به میزبانی هنگ کنگ برگزار می‌شود.

تیم دو و میدانی جوانان ایران، سه شنبه ۵ خرداد از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) تهران را به مقصد هنگ کنگ ترک خواهد کرد.