ثبت‌نام دانش‌آموزان ورودی پایه اول ابتدایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۵/۱۴۰۶ از اول خرداد آغاز شده و تا ۱۰ تیرماه ادامه خواهد داشت.

سن ثبت نام در پایه اول برای سال تحصیلی ۱۴۰۵/۱۴۰۶ شش سال تمام می‌باشد. متولدین ۹۸/۷/۲ تا ۹۹/۷/۱ واجد شرایط ثبت نام در پایه اول می‌باشند.

انجام فرآیند «سنجش سلامت» برای تمامی نوآموزان بدو ورود به پایه اول الزامی بوده و پیش‌شرط ثبت‌نام محسوب می‌شود.

روش ثبت‌نام

۱⃣ حضوری و مراجعه به مدارس

۲⃣غیرحضوری و از طریق مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیک آموزش و پرورش به نشانی👇

my.medu.ir

شایسته است اولیای محترم در بازه زمانی تعیین شده و پیش از پایان مهلت مقرر نسبت به انجام مراحل پیش ثبت‌نام فرزند خود اقدام نمایند.