آغاز فرآیند پیشثبتنام پایه اول ابتدایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۵/۱۴۰۶
ثبتنام دانشآموزان ورودی پایه اول ابتدایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۵/۱۴۰۶ از اول خرداد آغاز شده و تا ۱۰ تیرماه ادامه خواهد داشت.
سن ثبت نام در پایه اول برای سال تحصیلی ۱۴۰۵/۱۴۰۶ شش سال تمام میباشد. متولدین ۹۸/۷/۲ تا ۹۹/۷/۱ واجد شرایط ثبت نام در پایه اول میباشند.
انجام فرآیند «سنجش سلامت» برای تمامی نوآموزان بدو ورود به پایه اول الزامی بوده و پیششرط ثبتنام محسوب میشود.
روش ثبتنام
۱⃣ حضوری و مراجعه به مدارس
۲⃣غیرحضوری و از طریق مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیک آموزش و پرورش به نشانی👇
my.medu.ir
شایسته است اولیای محترم در بازه زمانی تعیین شده و پیش از پایان مهلت مقرر نسبت به انجام مراحل پیش ثبتنام فرزند خود اقدام نمایند.