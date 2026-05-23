معاون امور داوطلبان جمعیت هلالاحمر استان یزد: حجاج میتوانند با اهدای هزینه ولیمه خود در مسیر گرهگشایی از بیماران و نیازمندان، باقیاتالصالحاتی ماندگار برای خود رقم بزنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محسن زارعزاده با اعلام این خبر اظهار داشت: پویش «ولیمه سلامت» با هدف تبدیل هزینههای مرسومِ پذیرایی زائران به نیتهای خیرخواهانه و جهت حمایت از سلامت جامعه راهاندازی شده است تا موجبات آسایش بیشتر اقشار آسیبپذیر فراهم شود.
زارعزاده با تشریح نحوه مشارکت در این پویش افزود: زائران بیتاللهالحرام میتوانند هزینه ولیمه خود را به تأمین اقلام ضروری برای «بانک امانات تجهیزات پزشکی» اختصاص دهند. این تجهیزات شامل تخت بیمار، تشک مواج (برقی)، کپسول و دستگاه اکسیژنساز و ویلچر است که به صورت امانی در اختیار بیماران نیازمند قرار میگیرد.
وی همچنین تصریح کرد: علاوه بر تجهیز بانک امانات، کمکهای جمعآوری شده در این پویش در مسیرهای خیرخواهانه دیگری از جمله تهیه و توزیع بستههای معیشتی میان خانوارهای کمبرخوردار و همچنین مشارکت در تکمیل و ساخت پایگاههای امداد و نجات جادهای جهت افزایش ایمنی مسافران و مصدومان حوادث جادهای هزینه خواهد شد.
معاون داوطلبان جمعیت هلالاحمر استان یزد در پایان با دعوت از تمامی زائران برای پیوستن به این پویش، خاطرنشان کرد: هماستانیها و زائران گرانقدر برای کسب اطلاعات بیشتر و نحوه پرداخت مشارکتهای خیرخواهانه، میتوانند به معاونت داوطلبان جمعیت هلالاحمر استان یزد یا شعب این جمعیت در سراسر استان مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۹۱۳۲۵۱۵۸۲۳ تماس بگیرند.