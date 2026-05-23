به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اردوی جهادی-پزشکی شهید ایرج محمودی شهرستان ایذه با عنوان طرح علوی و به یاد رئیس جمهور شهید، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در روستای سرلب شهر میداوود برگزار شد.

در این اردوی جهادی بیش از ۴۰۰ بیمار از خدمات پزشکی و درمانی شامل؛ عمومی، دندانپزشکی، مامایی و خدمات دارویی به صورت رایگان به روستائیان ارائه شد.