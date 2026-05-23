بهار امسال، در دلِ همدان، قصه‌ای متفاوت از عشق را روایت می‌کند، دست و دلبازی طبیعت ۷۰ درصد سد‌های استان همدان را آبگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ برخلاف سال‌های سپری‌شده که انتظار رحمت آسمان را داشتیم، امسال طبیعت، با دست و دلبازی تمام، خود را به ما هدیه داده است، باران‌ها، نه تنها خستگی سال‌های خشکی را از تن زمین شسته‌اند، بلکه چهره‌ همدان را به زیباترین و سبزترین حالت خود درآورده‌اند، هر گوشه‌ این استان، حالا گویی با رنگ زندگی، دوباره جان گرفته است.

به گفته معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای همدان تاکنون به طور متوسط ۳۲۳ میلی متر در این استان شاهد بارندگی بودیم که این میزان نسبت به بلند مدت، سه درصد کاهش را نشان می‌دهد.

مرتضی احمدی رحمت در ادامه از تکمیل ظرفیت ۳۴/۵ میلیون متر مکعبی سد اکباتان خبر داد و گفت: تاکنون ۷۰ درصد ظرفیت سد‌های استان آبگیری شده‌اند.