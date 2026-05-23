معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در مراسم امضای تفاهم نامه با صندوق کارآفرینی امید گفت: تمرکز ما بر این است که مسیر دسترسی جوانان به حمایت‌های مالی و تسهیلات کارآفرینی ساده‌تر، سریع‌تر و اثربخش‌تر شود تا ایده‌های آنان به فرصت‌های واقعی اشتغال تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای هم‌افزایی برای ارتقای مشارکت اجتماعی و مهارت‌افزایی نسل جوان، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان صندوق کارآفرینی امید و معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با هدف ایجاد الگوی همکاری پایدار در حوزه‌های ورزشی، اجتماعی و فرهنگی به امضا رسید.

در نشست مشترک محسن ضیایی، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید و علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، بر ضرورت نگاه مشارکتی و نتیجه‌محور در برنامه‌ریزی برای کسب و کار نسل جوان تأکید شد.

محسن ضیایی در این جلسه با بیان اینکه توسعه حوزه جوانان و ورزش تنها یک مسئولیت سازمانی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری استراتژیک برای آینده کشور است، اظهار داشت: ما بر این باوریم که هر اقدامی که امروز برای توانمندسازی نسل جوان انجام شود، آثار مثبت آن در رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی جامعه نمود خواهد یافت.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به جزئیات این همکاری تصریح کرد: تفاهم‌نامه‌ای که امروز میان طرفین امضا شد، بر پایه نگاه مشارکتی شکل گرفته است؛ نگاهی که در پی ایجاد ظرفیت‌های واقعی و ماندگار برای جوانان است و هدف صندوق در این مسیر، فراتر از حمایت مالی‌ست و آن تلاش برای ایجاد یک الگوی همکاری پایدار و اثرگذار در توسعه فعالیت‌های جوانان است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه منابع و امکانات زمانی ارزشمند خواهند بود که منجر به ایجاد امید، نشاط و مهارت‌آموزی شوند، ابراز امیدواری کرد: این تفاهم‌نامه آغازگر پروژه‌ها و برنامه‌هایی باشد که ضمن ارتقای مشارکت اجتماعی، بستر فعالیت‌های خلاقانه را گسترش داده و زمینه شکوفایی استعداد‌های نسل جوان را فراهم کند.

ضیایی در پایان با تقدیر از نگاه آینده‌نگر معاونت امور جوانان وزارت ورزش، خاطرنشان کرد: موفقیت در این مسیر نیازمند تعامل مستمر، برنامه‌ریزی دقیق و نگاه عملیاتی در اجرای تعهدات دو طرف است و صندوق کارآفرینی امید با تمام ظرفیت، آمادگی خود را برای تحقق اهداف این تفاهم‌نامه اعلام می‌دارد.

در این نشست، علیرضا رحیمی معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از اشتغال جوانان اظهار داشت: تمرکز ما بر این است که مسیر دسترسی جوانان به حمایت‌های مالی و تسهیلات کارآفرینی ساده‌تر، سریع‌تر و اثربخش‌تر شود تا ایده‌های آنان به فرصت‌های واقعی اشتغال تبدیل شود.

سید مناف هاشمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان نیز در این نشست، هم‌افزایی منابع مالی و مدیریتی را لازمه تحقق برنامه‌های جوانان دانست و تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های صندوق کارآفرینی امید در کنار منابع وزارت ورزش، می‌تواند بسترسازِ تسریع در اجرای پروژه‌های ملی حوزه جوانان و افزایش ضریب نفوذ خدمات به این قشر باشد.

هاشمی همچنین حمایت از کسب‌وکار جوانان را هدف اصلی این تفاهم‌نامه دانست و گفت: امضای این تفاهم‌نامه همکاری، فرصت بسیار خوبی برای جامعه ورزش و جوانان کشور است که بتوانند با استفاده از پتانسیل‌های موجود در راستای حمایت از تولیدات داخلی همچون تجهیزات ورزشی قدم‌های موثری بردارند.