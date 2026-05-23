فرماندار خداآفرین گفت: سیل دیروز بیش از هشت میلیارد تومان به محصولات و زیرساختهای کشاورزی بخش گرمادوز این شهرستان خسارت زده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حاتمی در بازدید از اراضی کشاورزی خسارت دیده این بخش افزود: بر اثر این حادثه طبیعی سه تُن خزانه نشاء برنج ۵۰ هکتار مزرعه گندم و جو و بخشی از کانالهای سنتی کشاورزی به طور کامل از بین رفته است.
وی ادامه داد: هماهنگی لازم برای لایروبی و ترمیم کانالهای سنتی انجام شده است و در مورد کمک به بهرهبرداران کشتزارهای آسیب دیده نیز پس از بررسی ارزیابی کارشناسان، تصمیمگیری خواهد شد.