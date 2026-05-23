اداره کل صنعت معدن تجارت استان تهران در نامهای به سرپرست دفتر نظارت بر معادن از برخی رویههای سازمان نظام مهندسی معدن انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداو سیما، در این نامه نارضایتی بهرهبرداران معادن نسبت به نحوه معرفی مسئولان فنی از سوی سازمان نظام مهندسی معدن اعلام و پیشنهاد شد سامانه ارجاع کار بهصورت آنلاین در سامانه کاداستر معادن قرار گیرد تا متقاضیان بتوانند مسئول فنی و طراح طرح را بهصورت مستقیم انتخاب کنند.
همچنین دسترسی ادارات صمت به ظرفیت باقیمانده اعضای نظام مهندسی از دیگر درخواستهای مطرح شده است.
اداره کل صمت استان تهران همچنین نسبت به تعرفههای نقشهبرداری اعلامشده از سوی نظام مهندسی معدن اعتراض کرده و این هزینهها را چندین برابر عرف بازار دانسته است. در این نامه پیشنهاد شده هزینههای سربار حذف و امکان انتخاب آزادانه نقشهبردار واجد صلاحیت برای بهرهبرداران فراهم شود.
در ادامه همچنین با اشاره به ناتوانی مالی معادن کوچک برای پرداخت همزمان هزینه مسئول فنی و ایمنی، خواستار اجرای دقیق ماده ۱۰۴ آییننامه اجرایی قانون معادن و امکان استفاده چند معدن از یک مسئول ایمنی شده است.
در این نامه همچنین به طولانی شدن فرآیند بررسی طرحهای معدنی و دریافت هزینه برای هر مرحله اصلاح ایرادات، اشاره شده و پیشنهاد داده جلسات کمیته بررسی طرحهای اکتشافی و بهرهبرداری با حضور نمایندگان اداره کل صمت و سازمان نظام مهندسی معدن در ادارات کل استانها برگزار شود تا روند رسیدگی تسریع و مشکلات کاهش یابد.