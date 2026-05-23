جراحان پلاستیک در انگلیس نسبت به افزایش نگرانکننده مراجعانی که بر اساس تصاویر ایدهآلسازیشده توسط هوش مصنوعی، خواهان جراحیهای زیبایی «غیرممکن» هستند، هشدار دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از گاردین، متخصصان زیبایی با موج جدیدی از مراجعان روبهرو شدهاند که با استفاده از چتباتها و ابزارهای هوش مصنوعی، تصاویری از چهره خود تولید کرده و انتظار دارند با جراحی به آن نتایج دست یابند.
این تصاویر که به «چهرههای هوش مصنوعی» شهرت یافتهاند، ویژگیهایی همچون تقارن کامل، پوست بیعیب و نقص و گونههای تراشیده را نمایش میدهند که در دنیای واقعی اغلب دستنیافتنی هستند.
پزشکان تأکید میکنند که تغییر پیکسلها در فضای دیجیتال بسیار ساده است، اما آناتومی بدن انسان محدودیتهای فیزیکی دارد که اجازه بازسازی دقیق آن تصاویر را نمیدهد.
علاوه بر هزینههای گزاف و زمانبر بودن این جراحیها، جراحان نگران تأثیرات روانشناختی این آرمانهای زیباییشناختی کاذب بر سلامت روان مراجعان هستند.
در همین راستا، جامعه پزشکی به بیماران هشدار میدهد که تصاویر هوش مصنوعی معیار مناسبی برای جراحی نیستند و نباید فریب تقارنهای مصنوعی ایجاد شده توسط الگوریتمها را بخورند.